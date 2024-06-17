Ольга Сумская показалась без капли косметики.

Ольга Сумская показала, как выглядит без косметики
Известная украинская актриса театра и кино Ольга Сумская вместе со своим мужем Виталием Борисюком отправилась в тур по городам Украины. Звезда показалась в одном из ресторанов Каменского без капли косметики.
Соответствующие кадры она опубликовала у Stories на своей странице Instagram.
Ольга Сумская без грима и макияжа
На выходных актриса посетила город Каменское (Днепропетровская область), где вечером выступила перед зрителями со спектаклем "Любовь на троих". Перед мероприятием команда артистов вместе с мужем Сумской Виталием Борисюком собралась вместе на обед.
Звезда показала, чем их угощают местные и попросила своих коллег передать поздравления жителям Каменского. Известная актриса показалась аудитории без косметики и с распущенными волосами.
Напомним, ранее мы рассказывали о пророчестве, которое в свое время услышала мама актрис Натальи и Ольги Сумских. Также мы рассказывали, как звезда театра и кино отреагировала на возможный демонтаж знаменитой арки в Киеве.
Читайте Новини.LIVE!