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Ольга Сумская показала, как выглядит без косметики

17 июня 2024 14:13
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Ольга Сумская показалась без капли косметики.
Украинская актриса театра и кино Ольга Сумская. Фото: instagram.com/olgasumska/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известная украинская актриса театра и кино Ольга Сумская вместе со своим мужем Виталием Борисюком отправилась в тур по городам Украины. Звезда показалась в одном из ресторанов Каменского без капли косметики.

Соответствующие кадры она опубликовала у Stories на своей странице Instagram.

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На выходных актриса посетила город Каменское (Днепропетровская область), где вечером выступила перед зрителями со спектаклем "Любовь на троих". Перед мероприятием команда артистов вместе с мужем Сумской Виталием Борисюком собралась вместе на обед.

Звезда показала, чем их угощают местные и попросила своих коллег передать поздравления жителям Каменского. Известная актриса показалась аудитории без косметики и с распущенными волосами.

Ольга Сумская показала, как выглядит без косметики - фото 1
Украинская актриса Ольга Сумская. Фото: instagram.com/olgasumska/
Ольга Сумская показала, как выглядит без косметики - фото 2
Украинская актриса Ольга Сумская на гастролях в Каменском. Фото: instagram.com/olgasumska/
Ольга Сумская показала, как выглядит без косметики - фото 3
Украинская актриса Ольга Сумская на гастролях в Каменском. Фото: instagram.com/olgasumska/

Напомним, ранее мы рассказывали о пророчестве, которое в свое время услышала мама актрис Натальи и Ольги Сумских. Также мы рассказывали, как звезда театра и кино отреагировала на возможный демонтаж знаменитой арки в Киеве.

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Ольга Сумская
театр

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