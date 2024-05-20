Ольга Сумська разом з чоловіком завітала в Одесу — фото

Українська акторка театру та кіно Ольга Сумська. Фото: instagram.com/olgasumska

Відома українська акторка театру та кіно Ольга Сумська показала, як проводить вільний час у Одесі. Зірка насолоджується сонцем та морем на пляжі Ланжерон разом зі своїм чоловіком Віталієм Борисюком.

Про це вона повідомила на своїй сторінці Instagram.

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Народна артистка України після завершення гастрольного туру прогулялася разом з чоловіком Віталієм Борисюком по одному із найбільших пляжів Одеси.

Українська акторка театру та кіно Ольга Сумська з чоловіком Віталієм Борисюком. Фото: instagram.com/olgasumska

Зірка дуже щаслива, що після виснажливих виступів їй вдалося дістатися до моря, яке наповнює її силою та енергією. Подружжя прогулялося по піщаному берегу босоніж.

"Привіт, рідна Одесо! Скучили! Між тривогами все ж встигли заскочити на Ланжерон! Після шаленого гастрольного туру ці пів годинки зарядили силою і натхненням… Одесо, бережи тебе Боже", — написала Сумська.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про пророцтво, яке свого часу почула мама акторок Наталії та Ольги Сумських. Також ми розповідали, як зірка театру та кіно відреагувала на можливий демонтаж відомої арки в Києві.