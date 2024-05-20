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Ольга Сумська показала прогулянку пляжем з чоловіком

20 травня 2024 18:10
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Ольга Сумська разом з чоловіком завітала в Одесу — фото
Українська акторка театру та кіно Ольга Сумська. Фото: instagram.com/olgasumska
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відома українська акторка театру та кіно Ольга Сумська показала, як проводить вільний час у Одесі. Зірка насолоджується сонцем та морем на пляжі Ланжерон разом зі своїм чоловіком Віталієм Борисюком.

Про це вона повідомила на своїй сторінці Instagram.

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Народна артистка України після завершення гастрольного туру прогулялася разом з чоловіком Віталієм Борисюком по одному із найбільших пляжів Одеси.

Ольга Сумська завітала у Одесу
Українська акторка театру та кіно Ольга Сумська з чоловіком Віталієм Борисюком. Фото: instagram.com/olgasumska

Зірка дуже щаслива, що після виснажливих виступів  їй вдалося дістатися до моря, яке наповнює її силою та енергією. Подружжя прогулялося по піщаному берегу босоніж. 

"Привіт, рідна Одесо! Скучили! Між тривогами все ж встигли заскочити на Ланжерон! Після шаленого гастрольного туру ці пів годинки зарядили силою і натхненням… Одесо, бережи тебе Боже", — написала Сумська.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про пророцтво, яке свого часу почула мама акторок Наталії та Ольги Сумських. Також ми розповідали, як зірка театру та кіно відреагувала на можливий демонтаж відомої арки в Києві.

Одеса
відпочинок
Ольга Сумська
пляж
Україна
курорти
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українські зірки

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