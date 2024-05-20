Ольга Сумская вместе с мужем посетила Одессу.

Украинская актриса театра и кино Ольга Сумская. Фото: instagram.com/olgasumska

Известная украинская актриса театра и кино Ольга Сумская показала, как проводит досуг в Одессе. Звезда наслаждается солнцем и морем на пляже Ланжерон вместе со своим мужем Виталием Борисюком.

Об этом она сообщила на своей странице Instagram.

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Народная артистка Украины после завершения гастрольного тура прогулялась вместе с мужем Виталием Борисюком по одному из самых больших пляжей Одессы.

Украинская актриса театра и кино Ольга Сумская с мужем Виталием Борисюком. Фото: instagram.com/olgasumska

Звезда очень счастлива, что после изнурительных выступлений ей удалось добраться до моря, которое наполняет ее силой и энергией. Супруги прогулялись по песчаному берегу босиком.

"Привет, родная Одесса! Соскучились! Между тревогами все же успели заскочить на Ланжерон! После бешеного гастрольного тура эти полчаса зарядили силой и вдохновением… Одесса, храни тебя Боже", — написала Сумская.

Напомним, ранее мы рассказывали о пророчестве, которое в свое время услышала мама актрис Натальи и Ольги Сумских. Также мы рассказывали, как звезда театра и кино отреагировала на возможный демонтаж знаменитой арки в Киеве.