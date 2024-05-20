Ольга Сумская вместе с мужем посетила Одессу.

Ольга Сумская показала прогулку по пляжу с мужем
Известная украинская актриса театра и кино Ольга Сумская показала, как проводит досуг в Одессе. Звезда наслаждается солнцем и морем на пляже Ланжерон вместе со своим мужем Виталием Борисюком.
Об этом она сообщила на своей странице Instagram.
Ольга Сумская посетила Одессу
Народная артистка Украины после завершения гастрольного тура прогулялась вместе с мужем Виталием Борисюком по одному из самых больших пляжей Одессы.
Звезда очень счастлива, что после изнурительных выступлений ей удалось добраться до моря, которое наполняет ее силой и энергией. Супруги прогулялись по песчаному берегу босиком.
"Привет, родная Одесса! Соскучились! Между тревогами все же успели заскочить на Ланжерон! После бешеного гастрольного тура эти полчаса зарядили силой и вдохновением… Одесса, храни тебя Боже", — написала Сумская.
Напомним, ранее мы рассказывали о пророчестве, которое в свое время услышала мама актрис Натальи и Ольги Сумских. Также мы рассказывали, как звезда театра и кино отреагировала на возможный демонтаж знаменитой арки в Киеве.
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