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Ольга Сумская показала прогулку по пляжу с мужем

20 мая 2024 18:10
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Ольга Сумская вместе с мужем посетила Одессу.
Украинская актриса театра и кино Ольга Сумская. Фото: instagram.com/olgasumska
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известная украинская актриса театра и кино Ольга Сумская показала, как проводит досуг в Одессе. Звезда наслаждается солнцем и морем на пляже Ланжерон вместе со своим мужем Виталием Борисюком.

Об этом она сообщила на своей странице Instagram.

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Ольга Сумская посетила Одессу

Народная артистка Украины после завершения гастрольного тура прогулялась вместе с мужем Виталием Борисюком по одному из самых больших пляжей Одессы.

Ольга Сумская посетила Одессу
Украинская актриса театра и кино Ольга Сумская с мужем Виталием Борисюком. Фото: instagram.com/olgasumska

Звезда очень счастлива, что после изнурительных выступлений ей удалось добраться до моря, которое наполняет ее силой и энергией. Супруги прогулялись по песчаному берегу босиком.

"Привет, родная Одесса! Соскучились! Между тревогами все же успели заскочить на Ланжерон! После бешеного гастрольного тура эти полчаса зарядили силой и вдохновением… Одесса, храни тебя Боже", — написала Сумская.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ольга Сумская (@olgasumska)

Напомним, ранее мы рассказывали о пророчестве, которое в свое время услышала мама актрис Натальи и Ольги Сумских. Также мы рассказывали, как звезда театра и кино отреагировала на возможный демонтаж знаменитой арки в Киеве.

Одесса
отдых
Ольга Сумская
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Украина
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