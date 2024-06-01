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Ольга Сумська привітала з іменинами старшу доньку, яка живе та працює в Росії

1 червня 2024 12:03
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Стас Кожушко
Редактор
Ольга Сумська привітала з іменинами Антоніну Паперну, яка живе та працює в Росії
Акторки Ольга Сумська та Антоніна Паперна. Фото: Instagram/olgasumska
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Старша донька української акторки Ольги Сумської, Антоніна Паперна, відзначає день народження. В суботу, 1 червня, їй виповнилося 34 роки. З цього приводу зіркова мама привітала доньку, яка вже тривалий час живе та працює в Росії. 

Відповідні сторіз Ольги Сумської з’явились в її Instagram.

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Спочатку Ольга Сумська опублікувала зворушливе відео з Антоніною, яка живе в Москві, в основній стрічці. Народна артистка не раз стикалась з хейтом у свій бік через те, що її старша донька будує кар’єру в Росії, навіть після 24 лютого. Тому Сумська вимкнула коментарі під відео. Втім ролик недовго протримався в стрічці — його акторка видалила, але залишила в себе в сторіз.

Сумська привітала Паперну
Ольга Сумська привітала Антоніну Паперну з днем народження. Фото: Instagram/olgasumska

Також Сумська опублікувала декілька архівних фотографій з Паперною. У підписі до них Ольга називала Антоніну "доцею", "рідненькою". 

Архівні фото Сумської та Паперної
Архівні фото Сумської та Паперної. Скриншоти: Instagram/olgasumska

Про Антоніну Паперну

Народилась в шлюби Сумської з актором Євгеном Паперним (були в шлюбі з 1987 по 1991 роки). Ще до початку російської військової агресії проти України (2014) Антоніна переїхала до Москви. Від початку повномасштабної війни ані Антоніна, ані її чоловік, російський актор Володимир Яглич не коментували криваву політику Кремля та терор на Батьківщині Паперної. 

Вони виховують в Москві дочку Єву та сина Данила. З Ольгою Сумською спілкуються по відеозв’язку. Нещодавно Паперна знялась в новому серіалі "Постукайся в мої двері у Москві". Це місцева версія популярного турецького шоу про флористку та бізнесмена, які вимушено зображають пару. 

Щодо громадянства Паперної, то Сумська в одному з інтерв’ю зазначила — на такі теми з донькою не спілкуються. 

Паперна з чоловіком та донькою
Антоніна Паперна з чоловіком та донькою в Москві. Фото: Instagram/yaglych

Нагадаємо, раніше ми писали, що Ольга Сумська прогулялася новим мостом Кличка в столиці. Також ми розповідали, що Ольга Сумська відреагувала на можливий демонтаж відомої арки в Києві.

соцмережі
Антоніна Паперна
День народження
українські зірки
Ольга Сумська

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