Ольга Сумская поздравила с именинами Антонину Паперную, которая живет и работает в России

Актрисы Ольга Сумская и Антонина Паперная. Фото: Instagram/olgasumska

Старшая дочь украинской актрисы Ольги Сумской, Антонина Паперная, отмечает день рождения. В субботу, 1 июня, ей исполнилось 34 года. По этому поводу звездная мама поздравила дочь, которая уже долгое время живет и работает в России.

Соответствующие сториз Ольги Сумской появились в ее Instagram.

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Сначала Ольга Сумская опубликовала трогательное видео с живущей в Москве Антониной в основной ленте. Народная артистка не раз сталкивалась с хейтом в свою сторону из-за того, что ее старшая дочь строит карьеру в России даже после 24 февраля. Поэтому Сумская выключила комментарии под видео. Впрочем, ролик недолго продержался в ленте — его актриса удалила, но оставила у себя в сториз.

Ольга Сумская поздравила Антонину Паперну с днем рождения. Фото: Instagram/olgasumska

Также Сумская опубликовала несколько архивных фотографий Паперной. В подписи к ним Ольга называла Антонину "доцею", "родненькой".

Архивные фото Сумской и Паперной. Скриншоты: Instagram/olgasumska

Об Антонине Паперной

Родилась в браке Сумской с актером Евгением Паперным (были в браке с 1987 по 1991 годы). Еще до начала российской военной агрессии против Украины (2014) Антонина переехала в Москву. С начала полномасштабной войны ни Антонина, ни ее муж, российский актер Владимир Яглич не комментировали кровавую политику Кремля и террор на Родине Паперной.

Они воспитывают в Москве дочь Еву и сына Даниила. С Ольгой Сумской общаются по видеосвязи. Недавно Паперная снялась в новом сериале "Постучись в мою дверь в Москве". Это местная версия популярного турецкого шоу о флористе и бизнесмене, вынужденно изображающих пару.

Что касается гражданства Паперной, то Сумская в одном из интервью отметила, что на такие темы с дочерью не общаются.

Антонина Паперная с мужем и дочерью в Москве. Фото: Instagram/yaglych

Напомним, ранее мы писали, что Ольга Сумская прогулялась по новому мосту Кличко в столице. Также мы рассказывали, что Ольга Сумская отреагировала на возможный демонтаж известной арки в Киеве.