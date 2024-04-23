Ольга Сумская возмущена возможным демонтажем скандальной арки в Киеве

Актриса Ольга Сумская. Фото: Instagram/olgasumska

Накануне Минкульт лишил статуса памятника истории Арку свободы украинского народа, расположенной в центре Киеве. Раньше она называлась "Арка дружбы народов". Теперь она может быть демонтирована, что активно обсуждается в сети. На подобную инициативу отреагировала актриса Ольга Сумская.

Соответствующая сториз появилась в ее Instagram.

Читайте также:

Ольга Сумская о возможном демонтаже арки

57-летняя актриса подчеркнула, что они против возможного демонтажа арки, которая в советское время символизировала так называемую "дружбу народов". Кого именно имела в виду под "мы", Сумская не рассказала. Скорее всего, речь идет также о ее муже, актере Виталии Борисюке.

"Вы себе представляете масштаб этих работ? Это огромный холм, куда вмонтирована на сваях эта гигантская арка. Назовите ее "Арка единства" или "Арка Победы". Но как угодно, но не трогайте. Не ко времени", — эмоционально отреагировала актриса.

Скриншот: Instagram/olgasumska

"Арка дружбы народов в Киеве, установленная в 1982 году по случаю 60-летия образования СССР и 65-й годовщины Октябрьского переворота 1917 года, принадлежит к символике российской имперской политики и подлежит полному демонтажу", — заявили накануне в Минкульте.

Арка свободы украинского народа. Фото: Instagram/istetsen

Напомним, ранее мы рассказывали о пророчестве, которое в свое время услышала мама актрис Натальи и Ольги Сумских. Также мы рассказывали, что фронтмен группы "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка считает неправильным в мобилизации.