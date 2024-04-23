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Ольга Сумская отреагировала на возможный демонтаж известной арки в Киеве

23 апреля 2024 06:37
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Стас Кожушко
Редактор
Ольга Сумская возмущена возможным демонтажем скандальной арки в Киеве
Актриса Ольга Сумская. Фото: Instagram/olgasumska
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Накануне Минкульт лишил статуса памятника истории Арку свободы украинского народа, расположенной в центре Киеве. Раньше она называлась "Арка дружбы народов". Теперь она может быть демонтирована, что активно обсуждается в сети. На подобную инициативу отреагировала актриса Ольга Сумская.

Соответствующая сториз появилась в ее Instagram.

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57-летняя актриса подчеркнула, что они против возможного демонтажа арки, которая в советское время символизировала так называемую "дружбу народов". Кого именно имела в виду под "мы", Сумская не рассказала. Скорее всего, речь идет также о ее муже, актере Виталии Борисюке.

"Вы себе представляете масштаб этих работ? Это огромный холм, куда вмонтирована на сваях эта гигантская арка. Назовите ее "Арка единства" или "Арка Победы". Но как угодно, но не трогайте. Не ко времени", — эмоционально отреагировала актриса.

Ольга Сумская отреагировала на возможный демонтаж известной арки в Киеве - фото 1
Скриншот: Instagram/olgasumska

"Арка дружбы народов в Киеве, установленная в 1982 году по случаю 60-летия образования СССР и 65-й годовщины Октябрьского переворота 1917 года, принадлежит к символике российской имперской политики и подлежит полному демонтажу", — заявили накануне в Минкульте.

Ольга Сумская отреагировала на возможный демонтаж известной арки в Киеве - фото 2
Арка свободы украинского народа. Фото: Instagram/istetsen

Напомним, ранее мы рассказывали о пророчестве, которое в свое время услышала мама актрис Натальи и Ольги Сумских. Также мы рассказывали, что фронтмен группы "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка считает неправильным в мобилизации.

Киев
Ольга Сумская
актеры
украинские звезды

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