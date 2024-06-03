Оля Полякова гнівно відповіла тим, хто критикує її виступи під час війни

Українська співачка Оля Полякова. Фото: instagram.com/polyakovamusic/

Відома українська співачка Оля Полякова різко відповіла хейтерам, які звинувачують її тому, що вона веселиться на своїх концертах у розпал війни. Зірка пояснила, що у такий складний час робить все для того, щоб фінансово допомогти нашим захисникам.

Про це вона написала в Stories на своїй сторінці Instagram.

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Зірка отримала у повідомленнях гнівний коментар від однієї з користувачок Instagram. Дівчина відреагувала на кадри із виступу артистки і звинуватила її в тому, що вона розважається у складний для нашої країни час.

Співачка не стала стримувати емоцій та відповіла підписниці публічно. Олю Полякову зачепили слова дівчини, адже вона не веселиться на своїх виступах, а працює на благо нашої країни.

Українська співачка Оля Полякова. Фото: instagram.com/polyakovamusic/

Завдяки турам Україною, її команда має можливість допомагати військовим та платити податки. Окрім того, завдяки шанувальникам виконавиця має можливість забезпечувати громадян робочими місцями та годувати їх родини. Полякова впевнена, що такі коментарі часто залишають ті, хто знаходиться у повній безпеці, перебуваючи закордоном.

"Сім концертів на тиждень у залах, де немає світла, з біганням до бомбосховища посеред концерту, тисячі кілометрів розбитими дорогами, робота в прифронтових містах з ризиками, забезпечення роботою сотні людей, сплата податків та допомога армії… Відпочиваю?! Люди, що з вами не так? Водночас сидять такі якраз за кордоном і п*зд*ть", — відреагувала на негатив співачка.

Відповідь Олі Полякової. Фото: instagram.com/polyakovamusic/

Восени Оля Полякова виступить з великим шоу в київському Палаці Спорту. Масштабна зустріч з прихильниками відбудеться в "офіційний" день співачки — 26 жовтня. Річ у тім, що осінні концерти вже стали традицією — щороку, починаючи з 2016 (крім 2022), Оля Полякова виступає 26 жовтня з грандіозною програмою у Палаці Спорту. У її шоу все, як у житті: багато лірики та патріотизму, позитиву та переживань, сміху і сліз. Цього року співачка працює над концертом, у якому є щось для кожного. І навіть ті, хто переживає складні часи, на час концерту забудуть про усі турботи.

Режисером нового масштбаного шоу виступив Герман Нєнов, який вже створив для фанатів Олі неймовірні шоу "Все буде добре" та "Королева Ночі".

Афіша виступу Олі Полякової. Фото: менеджмент артиста

Нове шоу співачки відрізнятиметься від попередніх перш за все своєю тональністю. Тим, кому останнім часом не вистачало танцювального вайбу, характерного для Полякової, нарешті побачить його у новій концертній програмі, до якої увійдуть нові хіти від шведських композиторів та майбутній вже другий україномовний альбом.

Квитки на шоу Оля Полякової можна придбати за посиланням.

Нагадаємо, раніше ми писали, що шоувумен Маша Єфросиніна та Оля Полякова без слів спростували чутки про ворожнечу між ними. Також ми розповідали, що Полякова оцінила виступ Alyona Alyona і Jerry Heil на "Євробаченні-2024".