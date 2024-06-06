Певица Оля Полякова возвращает дочь из Великобритании.

Украинская певица Оля Полякова. Фото: instagram.com/polyakovamusic

Младшая дочь певицы Оли Поляковой Алиса два года жила за границей. Звездная мама хотела, чтобы она училась в безопасности без тревог и взрывов. Впрочем, Алиса очень скучает по дому, поэтому больше не может там находиться.

Об этом рассказала певица в Instagram.

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Певица вывезла младшую дочь за границу во время полномасштабного вторжения. Девушка два года прожила в Великобритании, однако ей это было не по душе. Она скучала по дому, родным и друзьям. Поэтому просилась обратно в Киев.

"Два года постоянных истерик и грусть за домом! Хоть она учится там в прекрасной школе, без тревог и бомбоубежищ! Но все! Возвращается в свою школу, свой дом, несмотря на то, что здесь не так безопасно, отключают свет, постоянные тревоги и учебный процесс будет нелегкий!" — поделилась артистка.

Алиса наконец-то вернется домой через две недели и уже не поедет учиться в Британию. Она начнет обучение в столице Украины.

"То, что ее врасплох оторвали от того, что она любила, травмировало сильно. И сфокусировало, что только вернувшись она обретет жизнь, которую потеряла. Она не понимает еще: как было — уже никогда не будет… Я устала каждый день выслушивать слезы! Через два недели Алиса возвращается в Киев, свою школу, к своим друзьям, ко мне!" — рассказала исполнительница.

Напомним, Оля Полякова резко отреагировала на критику по поводу ее творчества. Также звезда делилась рецептом идеальной пасхи на Пасху.