Чоловік Олі Полякової публічно прокоментував скандал про її роман з блогером Владом Міцкевичем

Співачка Оля Полякова із чоловіком бізнесменом Вадимом Буряковським. Фото: Jetsetter

Нещодавно блогер та ексучасник шоу "Мастер Шеф" Владислав Міцкевич заявив про їх роман зі співачкою Олею Поляковою. Він опублікував світлини із поцілунками із зіркою, однак згодом спростував свою заяву. На цю резонансу історію відреагував чоловік співачки Вадим Буряковський.

Прокоментував чутки про новий роман своєї дружини він під час ефіру співачки в Instagram.

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Нещодавно у мережі поширилися фото, на яких Полякова ніжно цілується із блогером Владом Міцкевичем, з яким вона вела кулінарний проєкт "Він готує, вона керує". Він заявив про те, що раніше зустрічався зі співачкою за спиною її чоловіка.

Майже одразу Міцкевич видалив усі фото і вибачився за свій вчинок. Він пояснив, що зробив це під впливом алкоголю та антидепресантів.

Зірка довгий час не коментувала цю ситуацію, однак згодом заявила, що в них не було ніякого роману і блогер просто захотів помститися через те, що вона відмовила йому у співпраці.

Через деякий час після скандалу, зірка провела прямий ефір із шанувальниками в Instagram, в якому також засвітися її чоловік Вадим Буряковський. Він начебто жартома пригрозив скандальному блогеру фізичною розправою.

Під час прямого ефіру Полякова запитала у свого чоловіка: "Міцкевичу ноги будемо відривати?", на що той відповів: "Як завжди".

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