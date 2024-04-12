Оля Полякова показала что выращивает на огороде — фото

Оля Полякова провела экскурсию по своему огороду и засветила стройные ножки на шезлонге
Известная украинская певица Оля Полякова доказала подписчикам, что она не только талантливая звезда, но и искусная хозяйка. Звезда показала свою теплицу, которую развернула в загородном доме под Киевом.
Соответствующие видео она показала у Stories в Instagram.
Полякова похвасталась собственноручно выращенной зеленью
Звезда поделилась домашним контентом. Певица провела поклонникам короткую экскурсию по теплице.
Артистка показала грядки с густым щавелем, салатом, рукколой и петрушкой. Полякова рассказала, что от аномального тепла в апреле у нее уже начали цвести помидоры и клубника. Звезда также устроила подписчикам викторину и предложила им угадать, что у нее растет возле теплицы.
Полякова также сообщила подпискам, что уже открыла пляжный сезон и наслаждается весенним солнышком. Звезда показалась у небольшого озера на шезлонге и засветила стройные ножки.
В объектив камеры певицы также попала белая лошадь. У звезды есть собственная конюшня, и она любит ездить верхом вместе со своей младшей дочкой Алисой.
Напомним, мы писали о том, что певица Оля Полякова призналась, кто помог ей встретить первую любовь.
Также мы сообщали о том, как муж Оли Поляковой отреагировал на слухи о ее романе с экс-участником МастерШеф.
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