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Оля Полякова провела экскурсию по своему огороду и засветила стройные ножки на шезлонге

12 апреля 2024 16:04
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Оля Полякова показала что выращивает на огороде — фото
Украинская певица Оля Полякова. Фото:instagram.com/polyakovamusic
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известная украинская певица Оля Полякова доказала подписчикам, что она не только талантливая звезда, но и искусная хозяйка. Звезда показала свою теплицу, которую развернула в загородном доме под Киевом.

Соответствующие видео она показала у Stories в Instagram.

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Звезда поделилась домашним контентом. Певица провела поклонникам короткую экскурсию по теплице.

Артистка показала грядки с густым щавелем, салатом, рукколой и петрушкой. Полякова рассказала, что от аномального тепла в апреле у нее уже начали цвести помидоры и клубника. Звезда также устроила подписчикам викторину и предложила им угадать, что у нее растет возле теплицы.

Оля Полякова провела экскурсию по своей теплице и засветила стройные ножки на шезлонге - фото 1
Оля Полякова похвасталась теплицей. Фото:instagram.com/polyakovamusic
Огород Поляковой
Оля Полякова похвасталась теплицей. Фото:instagram.com/polyakovamusic
Зелень Поляковой
Оля Полякова похвасталась теплицей. Фото:instagram.com/polyakovamusic

Полякова также сообщила подпискам, что уже открыла пляжный сезон и наслаждается весенним солнышком. Звезда показалась у небольшого озера на шезлонге и засветила стройные ножки.

Полякова загорает
Оля Полякова наслаждается весенним солнцем. Фото:instagram.com/polyakovamusic

В объектив камеры певицы также попала белая лошадь. У звезды есть собственная конюшня, и она любит ездить верхом вместе со своей младшей дочкой Алисой.

Конюшня Оли Поляковой
Лошадь Оли Поляковой. Фото: instagram.com/polyakovamusic

Напомним, мы писали о том, что певица Оля Полякова призналась, кто помог ей встретить первую любовь.

Также мы сообщали о том, как муж Оли Поляковой отреагировал на слухи о ее романе с экс-участником МастерШеф.

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