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Оля Полякова здійснила мрію хворої на рак дівчинки

31 січня 2024 14:07
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Оля Полякова здійснила мрію хворої на рак дівчинки
Оля Полякова завітала до хворої дівчинки. Фото: менеджмент проєкту
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

Співачка Оля Полякова здійснили мрію 9-річної пацієнтки Національного інституту раку. Вона завітала з подарунками до дівчинка, у якої діагностували саркому Юїнга ребра.

Про це розповіли у сюжеті ТСН.

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Оля Полякова втілила мрію 9-річної Аріни, пацієнтки Національного інституту раку. Дівчинка знає пісні улюбленої співачки на пам’ять.

Зустріч була організована спільно з державною установою "Школа Супергероїв", яка діє при лікарні.

 

Оля Полякова
Оля Полякова завітала до хворої дівчинки. Фото: менеджмент проєкту

Оля вручила Аріні символічні подарунки — серед яких колекційна лялька "Оля Полякова". До того ж артистка запросила маленьку шанувальницю на свій великий, жовтневий концерт у Києві. 

 

Оля Полякова
Оля Полякова з хворою дівчинкою. Фото: менеджмент проєкту

"Для неї це, як нагорода за її терпіння, за її сили, за її стійкість, за те, що вона пережила. Це дуже тривале та важке лікування", — підкреслила Ксенія Болгаріна, лікарка-онкологиня. 

 

Оля Полякова
Оля Полякова з хворою дівчинкою. Фото: менеджмент проєкту

До того, як дізналася про свій діагноз — саркома Юїнга ребра — Аріна була гімнасткою, активно займалася малюванням і ліпниною з пластиліну.

Повномасштабна війна змусила родину виїхати з Миколаєва спершу на більш мирну територію України, згодом — до Польщі. Вже там бабуся намацала на ребрі онуки випуклість. Родина терміново повернулася на Батьківщину.

 

Оля Полякова
Оля Полякова з хворою дівчинкою. Фото: менеджмент проєкту

За 9 місяців лікування Аріна пройшла 8 блоків важкої хіміотерапії, їй зробили резекцію ребра, щоб видалити пухлину. На завершальному етапі вона отримала високодозну хіміотерапію з аутологічною трансплантацією стовбурових клітин. Станом на сьогодні дівчинка завершила своє лікування.

Нагадаємо, Оля Полякова у день народження презентує україномовний альбом золотих хітів. 

Також ми писали, що доньці співачки Олі Полякової зробили операцію. 

діти
Оля Полякова
хвороба
рак
українські зірки

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