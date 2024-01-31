Оля Полякова здійснила мрію хворої на рак дівчинки
Співачка Оля Полякова здійснили мрію 9-річної пацієнтки Національного інституту раку. Вона завітала з подарунками до дівчинка, у якої діагностували саркому Юїнга ребра.
Про це розповіли у сюжеті ТСН.
Поспілкувалася і ощасливила подарунками
Оля Полякова втілила мрію 9-річної Аріни, пацієнтки Національного інституту раку. Дівчинка знає пісні улюбленої співачки на пам’ять.
Зустріч була організована спільно з державною установою "Школа Супергероїв", яка діє при лікарні.
Оля вручила Аріні символічні подарунки — серед яких колекційна лялька "Оля Полякова". До того ж артистка запросила маленьку шанувальницю на свій великий, жовтневий концерт у Києві.
"Для неї це, як нагорода за її терпіння, за її сили, за її стійкість, за те, що вона пережила. Це дуже тривале та важке лікування", — підкреслила Ксенія Болгаріна, лікарка-онкологиня.
До того, як дізналася про свій діагноз — саркома Юїнга ребра — Аріна була гімнасткою, активно займалася малюванням і ліпниною з пластиліну.
Повномасштабна війна змусила родину виїхати з Миколаєва спершу на більш мирну територію України, згодом — до Польщі. Вже там бабуся намацала на ребрі онуки випуклість. Родина терміново повернулася на Батьківщину.
За 9 місяців лікування Аріна пройшла 8 блоків важкої хіміотерапії, їй зробили резекцію ребра, щоб видалити пухлину. На завершальному етапі вона отримала високодозну хіміотерапію з аутологічною трансплантацією стовбурових клітин. Станом на сьогодні дівчинка завершила своє лікування.
Нагадаємо, Оля Полякова у день народження презентує україномовний альбом золотих хітів.
Також ми писали, що доньці співачки Олі Полякової зробили операцію.
Читайте Новини.LIVE!