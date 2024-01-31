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Оля Полякова осуществила мечту больной раком девочки

31 января 2024 14:07
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор
Оля Полякова осуществила мечту больной раком девочки
Оля Полякова пришла к больной девочке. Фото: менеджмент проекта
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор

Певица Оля Полякова осуществила мечту 9-летней пациентки Национального института рака. Она пришла с подарками к девочке, у которой диагностировали саркому Юинга ребра.

Об этом рассказали в сюжете ТСН.

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Оля Полякова воплотила мечту 9-летней Арины, пациентки Национального института рака. Девочка знает песни любимой певицы в память.

Встреча была организована совместно с государственным учреждением "Школа Супергероев", действующим при больнице.

 

Оля Полякова
Оля Полякова пришла к больной девочке. Фото: менеджмент проекта

Оля вручила Арине символические подарки – среди которых коллекционная кукла "Оля Полякова". К тому же артистка пригласила маленькую поклонницу на свой большой октябрьский концерт в Киеве.

 

Оля Полякова
Оля Полякова с больной девочкой. Фото: менеджмент проекта

"Для нее это как награда за ее терпение, за ее силы, за ее стойкость, за то, что она пережила. Это очень длительное и тяжелое лечение", — подчеркнула Ксения Болгарина, врач-онколог.

 

Оля Полякова
Оля Полякова с больной девочкой. Фото: менеджмент проекта

До того, как узнала свой диагноз — саркома Юинга ребра — Арина была гимнасткой, активно занималась рисованием и лепниной из пластилина.

Полномасштабная война заставила семью выехать из Николаева сначала на более мирную территорию Украины, впоследствии в Польшу. Уж там бабушка нащупала на ребре внуки выпуклость. Семья срочно вернулась на Родину.

 

Оля Полякова
Оля Полякова с больной девочкой. Фото: менеджмент проекта

Через 9 месяцев лечения Арина прошла 8 блоков тяжелой химиотерапии, ей сделали резекцию ребра, чтобы удалить опухоль. На завершающем этапе она получила высокодозную химиотерапию с аутологической трансплантацией стволовых клеток. На сегодня девочка завершила свое лечение.

Напомним, Оля Полякова в день рождения представит украиноязычный альбом золотых хитов.

Также мы писали, что дочери певицы Оле Поляковой сделали операцию.

дети
Оля Полякова
болезнь
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украинские звезды

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