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Оля Цибульська привітала сина з дев'ятиріччям — що побажала

6 січня 2024 12:18
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Стас Кожушко
Редактор
Оля Цибульська привітала сина з дев'ятиріччям — що побажала
Співачка Оля Цибульська із сином. фото: Instagram/cybulskaya
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Співачка Оля Цибульська привітала свого єдиного сина Нестора з днем народження. Хлопчику виповнилося дев’ять років. Артистка опублікувала фото Нестора на тлі одного з гірськолижних спусків в Карпатах. 

Відповідна публікація з’явилася в Instagram Цибульської.

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День народження сина Цибульської

Співачка зауважила, що Нестор не тільки подорослішав, але й щиро почав дивуватися, як швидко летить час. Оля зауважила, що час повільний, коли нецікаво чи коли дуже чогось чекаєш. І швидко летить, коли щасливий, посеред класних людей і займаєшся тим, що любиш.

Цибульська також публічно залишила сину побажання в його день народження. 

"Не спіши дорослішати. Тішся дитинством, ми з усих сил його оберігаємо. Ти так щиро радієш своєму святу. Не втрачай, будь ласка, ніколи цю радість від народження. Бо з любові і поваги до себе народжуються всі перемоги в житті. Міцно тримай світ за бороду і лоскочи до сміху", — написала Цибульська. 

Теплі слова залишила й бабуся іменинника, мама Олі Цибульської, пані Наталія.

"Обожнюю тебе, мій великий друже, мій любий онук. Вперше взявши тебе на ручки, я взяла до рук Всесвіт. Я була, є й буду сама щаслива бабуся. Будь в темі! Хочу, щоб ти був здоровим. Дякую Богу й батькам твоїм за тебе".

Нагадаємо, раніше ми писали, що Оля Цибульська зустріла новий рік у незвичному місці. Також ми розповідали, що американській співачці Шер відмовили в опікунстві над 47-річним сином.

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