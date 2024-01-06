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Шер відмовили в опікунстві над 47-річним сином

6 січня 2024 11:38
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Стас Кожушко
Редактор
Шер відмовили в опікунстві над 47-річним сином
Шер з сином Елайджею. Фото: Google
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Американській співачці Шер відмовили в опікунстві над сином Елайджою. Той, попри заяви про зникнення, все ж таки з’явився на судове слухання. Втім, крапку в цій історії не поставлено.

Про це повідомляє видання Daily Mail

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Шер відмовили в суді

Суддя Вищого суду Лос-Анджелеса Джесіка Ускатегі відхилила звернення Шер щодо опікунства над 47-річним сином Елайджою Блу Алманом.  Однією з причин стало те, що адвокати співачки повідомили Алмана про судовий позов менш ніж за 24 години і відмовилися поділитися з ним конфіденційною інформацією про справу. 

Наступне слухання по цій справі призначено на 29 січня. Суддя постановила адвокатам Шер передати всю конфіденційну інформацію, якою вони володіють, з командою юристів її сина за тиждень до цього.

Шер з сином Елайджею. Фото: Google

Шер подала заяву про опіку над Алманом, стверджуючи, що він не може керувати своїми фінансами через серйозні проблеми з психічним здоров’ям і зловживання психоактивними речовинами.

У своєму запиті Шер зазначила, що її син заробляє 120 тисяч доларів на рік від трастового фонду, заснованого його батьком Греггом Алманом.

Нагадаємо, раніше ми писали, як 77-річна Шер запалила на телешоу в Німеччині. Також ми розповідали, що Шер продає свій розкішний палац у Малібу.

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