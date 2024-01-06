Оля Цыбульская поздравила сына с девятилетием — что пожелала

Певица Оля Цыбульская с сыном. фото: Instagram/cybulskaya

Певица Оля Цыбульская поздравила своего единственного сына Нестора с днем рождения. Мальчику исполнилось девять лет. Артистка опубликовала фото Нестора на фоне одного из горнолыжных спусков в Карпатах.

Соответствующая публикация появилась в Instagram Цыбульской.

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День рождения сына Цыбульской

Певица заметила, что Нестор не только повзрослел, но и начал удивляться, как быстро летит время. Оля отметила, что время медленное, когда неинтересно или когда очень чего-то ждешь. И быстро летит, когда счастлив, среди классных людей и занимаешься тем, что любишь.

Цыбульская также публично оставила сыну пожелания в день рождения.

"Не спеши взрослеть. Радуйся детству, мы изо всех сил его оберегаем. Ты так искренне радуешься своему празднику. Не теряй, пожалуйста, никогда эту радость от рождения. Ведь из любви и уважения к себе рождаются все победы в жизни. Крепко держи мир за бороду и щекочи до смеха", — написала Цыбульская.

Теплые слова оставила и бабушка именинника, мама Оли Цыбульской, Наталья.

"Обожаю тебя, мой великий друг, мой любимый внук. Впервые взяв тебя на ручки, я взяла в руки Вселенную. Я была, есть, и буду самой счастливой бабушкой. Будь в теме! Хочу, чтобы ты был здоров. Слава Богу и родителям твоим за тебя".

Напомним, ранее мы писали, что Оля Цыбульская встретила новый год в необычном месте. Также мы рассказывали, что американской певице Шер отказали в попечительстве над 47-летним сыном.