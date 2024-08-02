Вадим Олійник зізнався, чи сварився він з Володимиром Дантесом у ДіО.фільми

Український співак Вадим Олійник на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Відомий український музикант, співак і актор Вадим Олійник дав інтерв’ю ведучому Славі Дьоміну. Під час спілкування колишній учасник гурту "ДіО.фільми" розповів про сварки з Володимиром Дантесом у той період, поки вони були в одному гурті.

Інтерв’ю з Вадимом Олійником Слава Дьомін оприлюднив на своєму каналі в YouTube.

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Український співак заявляє, що він завжди мирився зі своїм колегою по гурту "ДіО.фільми", навіть якщо між ними виникали якісь суперечки. Однак, що стосується серйозних сварок, то таких між артистами ніколи не було.

"Ми з ним завжди мирилися, тому що що він, що я — людина не злопам'ятна. Ми, коли розійшлися, після якогось часу ми зустрілися і поговорили, я був ініціатором. У нас були конфлікти, але це були просто хлопчачі недомовленості. У мене було менше музичної школи, ніж у Дантеса", — розповів Вадим Олійник.

Інтерв'ю Слави Дьоміна і Вадима Олійника. Фото: скриншот з YouTube

До того ж, музикант стверджує, що всі пісні гурту вони робили спеціально під Володимира Дантеса, в якого вже тоді була своя манера співу. Що стосується самого Олійника, який був ніби "в тіні" Дантеса, то він каже, що його просили тоді працювати над собою.

"Всі пісні, які ми робили, ми робили під Дантеса, у нього була вже своя манера співу. Мені казали: "Вадиме, тобі потрібно працювати над собою"", — також згадує український співак.

Вадим Олійник в гурті "ДіО.фільми"

Український артист Вадим Олійник став популярним завдяки участі у програмі "Фабрика зірок" у 2008 році. Тоді він почав співати в гурті "ДіО.фільми", який випустив свою першу пісню "Мне уже 20". Ця композиція одразу стала успішною.

Володимир Дантес і Вадим Олійник у складі гурту "ДіО.фільми". Фото: Musify

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