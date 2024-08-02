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Олейник развеял слухи о конфликтах с Дантесом в группе "ДиО.фильмы"

2 августа 2024 22:33
Галина Войтенко - Редактор
Вадим Олейник признался, ругался ли он с Владимиром Дантесом в ДиО.фильмы
Украинский певец Вадим Олейник на интервью. Фото: скриншот с YouTube
Галина Войтенко - Редактор

Известный украинский музыкант, певец и актер Вадим Олейник дал интервью ведущему Славе Демину. Во время общения бывший участник группы "ДиО.фильмы" рассказал о ссорах с Владимиром Дантесом в тот период, пока они были в одной группе.

Интервью с Вадимом Олейником Слава Демин обнародовал на своем канале в YouTube.

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Украинский певец заявляет, что он всегда мирился со своим коллегой по группе "ДиО.фильмы", даже если между ними возникали какие-то споры. Однако, что касается серьезных ссор, то таких между артистами никогда не было.

"Мы с ним всегда мирились, потому что что он, что я — человек не злопамятный. Мы, когда разошлись, после какого-то времени мы встретились и поговорили, я был инициатором. У нас были конфликты, но это были просто пацанячие недосказанности. У меня было меньше музыкальной школы, чем у Дантеса", — рассказал Вадим Олейник.

Интервью Славы Демина и Вадима Олейника
Интервью Славы Демина и Вадима Олейника. Фото: скриншот с YouTube

К тому же, музыкант утверждает, что все песни группы они делали специально под Владимира Дантеса, у которого уже тогда была своя манера пения. Что касается самого Олейника, который был будто бы "в тени" Дантеса, то он говорит, что его просили тогда работать над собой.

"Все песни, которые мы делали, мы делали под Дантеса, у него была уже своя манера пения. Мне говорили: "Вадим, тебе нужно работать над собой", — также вспоминает украинский певец.

Вадим Олейник в группе "ДиО.фильмы"

Украинский артист Вадим Олейник стал популярным благодаря участию в программе "Фабрика звезд" в 2008 году. Тогда он начал петь в группе "ДиО.фильмы", которая выпустила свою первую песню "Мне уже 20". Эта композиция сразу стала успешной.

Владимир Дантес и Вадим Олейник в составе группы "ДиО.фильмы"
Владимир Дантес и Вадим Олейник в составе группы "ДиО.фильмы". Фото: Musify

Напомним, мы писали о том, что украинский певец Вадим Олейник стал свидетелем пожара в Киеве.

Ранее мы рассказывали о том, что популярный артист Вадим Олейник вспомнил ухаживания со стороны Филиппа Киркорова.

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Владимир Дантес шоу-бизнес Вадим Олейник ДиО.фильмы

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