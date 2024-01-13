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Відомий співак став свідком пожежі в київському ТРЦ

13 січня 2024 22:31
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Відомий співак став свідком пожежі в київському ТРЦ
Cпівак Вадим Олійник. Фото: Instagram/oleynikvadim
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Свідком пожежі, яка сталася в одному з торговельно-розважальних центрів в Солом'янському районі Києва в суботу, 13 січня, став співак Вадим Олійник. Про небезпеку він дізнався від одного з тренерів спортзалу. 

Про це артист розповів в сторіз свого Instagram

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Вадим Олійник став свідком пожежі

35-річний колишній учасник гурту "ДіО.фільми" (виступав разом з Володимиром Дантесом) приїхав в спортзал. Під час тренування до нього підійшов тренер та повідомив — в будівлі ТРЦ почалась пожежа. 

"До мене підходить тренер і каже: "Слухайте, я перепрошую, але тут торговий центр горить". Я кажу: "Що? В сенсі горить?". Він каже: "Так, виходьте, будь ласка, тому що зараз як би полум'я може дістатися до спортивного залу". Треш", — прокоментував Олійник.

Вадим Олійник під час пожежі в київському ТРЦ. Скриншот: Instagram/oleynikvadim

Також співак знімав на смартфон, що відбувалось після евакуації відвідувачів ТРЦ. До будівлі приїхало чимало машин МНС, а у повітрі було видно несильний дим. В наслідок пожежі постраждало троє людей. Всі вони поскаржилися на отруєння продуктами горіння. Сам Олійник не постраждав.

Скриншот: Instagram/oleynikvadim

Нагадаємо, раніше ми писали, що Сергій Притула не буде більше співпрацювати з фігуранткою корупційного скандалу, художницею Сонею Морозюк. Також ми розповідали, як Наталка Денисенко у бікіні відпочиває у Карпатах.

пожежа
ТРЦ
українські зірки
Вадим Олійник

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