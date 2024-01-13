Відомий співак став свідком пожежі в київському ТРЦ

Cпівак Вадим Олійник. Фото: Instagram/oleynikvadim

Свідком пожежі, яка сталася в одному з торговельно-розважальних центрів в Солом'янському районі Києва в суботу, 13 січня, став співак Вадим Олійник. Про небезпеку він дізнався від одного з тренерів спортзалу.

Про це артист розповів в сторіз свого Instagram.

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Вадим Олійник став свідком пожежі

35-річний колишній учасник гурту "ДіО.фільми" (виступав разом з Володимиром Дантесом) приїхав в спортзал. Під час тренування до нього підійшов тренер та повідомив — в будівлі ТРЦ почалась пожежа.

"До мене підходить тренер і каже: "Слухайте, я перепрошую, але тут торговий центр горить". Я кажу: "Що? В сенсі горить?". Він каже: "Так, виходьте, будь ласка, тому що зараз як би полум'я може дістатися до спортивного залу". Треш", — прокоментував Олійник.

Вадим Олійник під час пожежі в київському ТРЦ. Скриншот: Instagram/oleynikvadim

Також співак знімав на смартфон, що відбувалось після евакуації відвідувачів ТРЦ. До будівлі приїхало чимало машин МНС, а у повітрі було видно несильний дим. В наслідок пожежі постраждало троє людей. Всі вони поскаржилися на отруєння продуктами горіння. Сам Олійник не постраждав.

Скриншот: Instagram/oleynikvadim

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