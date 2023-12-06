Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Омаргалиева, Тринчер, Огневич, Позитив и другие звезды представили песню и поздравили с Николаем arrow

Омаргалиева, Тринчер, Огневич, Позитив и другие звезды представили песню и поздравили с Николаем

6 декабря 2023 15:00
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор
Омаргалиева, Тринчер, Огневич, Позитив и другие звезды представили песню и поздравили с Николаем
Alena Omargalieva, ZLATA OGNEVICH, Анна Тринчер и ENLEO в клипе Святой Николай. Фото: менеджмент исполнителей
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор

Певица Алена Омаргалиева собрала звезд украинского шоубизнеса, чтобы записать праздничный трек и уютное видео к нему. Звезды создали атмосферу настоящего семейного праздника и поностальгировали по прошлым временам.

Клип сегодня презентовали на YouTube.

Читайте также:

Благотворительный клип

Певицы Alena Omargalieva, ZLATA OGNEVICH, Анна Тринчер, певцы POSITIFF, DEMCHUK и ENLEO поздравили украинцев с Днем Святого Николая новой песней.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @annatrincher_official

"В такие непростые времена для Украины очень хочется, чтобы каждый почувствовал радость от новогодних праздников. Пусть наш "Святой Николай" подарит всем, кто послушает эту песню и посмотрит видео, хорошее настроение, позитивные эмоции и веру в счастливое будущее",  написала Омаргалиева в публикации.

Для съемок видео звезды собрались на праздничный ужин, нарядились в уютные свитера и поностальгировали, ведь в видео можно увидеть атрибуты начала двухтысячных, такие как, например, старенькая видеокамера. А еще никаких гаджетов, только разговоры, игры, наряжение елки.

 

Такую волшебную праздничную историю звезды создали, чтобы поздравить поклонников с праздником святого Николая, а также ради доброго дела. Все вырученные средства по прослушиванию песни "Святой Николай" на музыкальных платформах артисты передадут в помощь 9-летнему мальчику Дмитрию из Чернигова, у которого война забрала маму и дом.

Напомним, Наталья Могилевская в канун Рождества презентовала лирический хит.

Также мы писали, что Даша Квиткова готовит большой благотворительный ивент из MONATIK и ALEKSEEV.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

Токсичен для друзей, не нужен для страны: что чувствует военный ВСУ, который вернулся домой - 80x80

Токсичен для друзей, не нужен для страны: что чувствует военный ВСУ, который вернулся домой

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн — какие вакансии предлагают

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

Актуальное по теме