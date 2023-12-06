Омаргалиева, Тринчер, Огневич, Позитив и другие звезды представили песню и поздравили с Николаем

Alena Omargalieva, ZLATA OGNEVICH, Анна Тринчер и ENLEO в клипе Святой Николай. Фото: менеджмент исполнителей

Певица Алена Омаргалиева собрала звезд украинского шоубизнеса, чтобы записать праздничный трек и уютное видео к нему. Звезды создали атмосферу настоящего семейного праздника и поностальгировали по прошлым временам.

Клип сегодня презентовали на YouTube.

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Певицы Alena Omargalieva, ZLATA OGNEVICH, Анна Тринчер, певцы POSITIFF, DEMCHUK и ENLEO поздравили украинцев с Днем Святого Николая новой песней.

"В такие непростые времена для Украины очень хочется, чтобы каждый почувствовал радость от новогодних праздников. Пусть наш "Святой Николай" подарит всем, кто послушает эту песню и посмотрит видео, хорошее настроение, позитивные эмоции и веру в счастливое будущее", — написала Омаргалиева в публикации.

Для съемок видео звезды собрались на праздничный ужин, нарядились в уютные свитера и поностальгировали, ведь в видео можно увидеть атрибуты начала двухтысячных, такие как, например, старенькая видеокамера. А еще никаких гаджетов, только разговоры, игры, наряжение елки.

Такую волшебную праздничную историю звезды создали, чтобы поздравить поклонников с праздником святого Николая, а также ради доброго дела. Все вырученные средства по прослушиванию песни "Святой Николай" на музыкальных платформах артисты передадут в помощь 9-летнему мальчику Дмитрию из Чернигова, у которого война забрала маму и дом.

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