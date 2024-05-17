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ОМКФ-2024 відкрив безкоштовну акредитацію для військових — що вона дає та як подати заявку

17 травня 2024 20:58
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
ОМКФ-2024 розпочав безкоштовну акредитацію для військових — як подати заявку
Один із заходів ОМКФ за участі військових. Фото: Facebook/odesaiff
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Цього літа в столиці пройде 15-й Одеський міжнародний кінофестиваль (ОМКФ). Оргкомітет відкрив акредитацію для захисників та захисниць нашої країни. 

Про це повідомляється, зокрема, в соцмережах ОМКФ

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Акредитація для захисників та захисниць надає можливість відвідувати всі покази кінофестивалю за попереднім бронюванням або за наявності вільних місць. Також для військових доступні майстер-класи та лекції в межах ОМКФ і всі події професійної секції Film Industry Office без бронювання квитків.

"Завдяки українським захисникам та захисницям наша країна продовжує обстоювати власну свободу та незалежність. Тільки завдяки їхній сміливості та відвазі ми можемо проводити наш фестиваль. На знак поваги та вдячності 15-й Одеський міжнародний кінофестиваль запрошує українських захисників та захисниць отримати безкоштовну акредитацію ОМКФ", — заявив оргкомітет популярного кінофестивалю.

​​Абонемент є безоплатним з попередньою модерацією. Заявку на акредитацію можна подати до 10 липня (включно) за посиланням. Також захисники і захисниці можуть відвідати сеанси без попереднього бронювання та наявної акредитації за наявності місць та за пред’явленням посвідчення. 

Зазначимо, що 15-й Одеський міжнародний кінофестиваль пройде з 12 по 20 липня 2024 року в місті Київ.

ОМКФ-2024 акредитація військові
Оголошення від ОМКФ-2024 про акредитацію військових. Фото: Facebook/odesaiff

Нагадаємо, раніше ми писали, що Україна пропонує знижку Голлівуду на зйомки фільмів під час війни. Також ми розповідали, що в Каннах офіційно спростували участь у фестивалі російської стрічки "Брат 3".

кіно
фестиваль
військові
ОМКФ

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