Україна пропонує велику знижку зіркам Голлівуду на зйомки фільмів під час війни — деталі

Війна в Україні. Фото: ПРООН в Україні / Олександр Ратушняк

Держкіно використовує Каннський кінофестиваль як платформу для втілення своїх проєктів. Вони пропонують "босам" Голлівуду знижку на зйомки фільмів в Україні.

Про це пише The Telegrapf.

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Україна використовує Каннський фестиваль, щоб рекламувати Київ. Держкіно пропонує зіркам Голлівуду податкові пільги на зйомки у країні під час війни.

Уряд готовий дати 20-відсоткову знижку кінокомпаніям, які розпочнуть зйомки в Україні. А також ще 5 відсотків, якщо проєкт буде про українську культуру.

"Звичайно, ми хотіли б, щоб Голлівуд прийшов до нас. Наш меседж до світу у тому, що Україна відкрита для зйомок, для копродукції, пост-продакшну. У нас багато кваліфікованих людей, які працюють у галузі", — заявила представниця Держкіно Катерина Третьякова у Каннах.

США надало фінансування через Програму конкурентоспроможної економіки Україні, і ці гроші було використано для підтримки веб-сайту, який містить інформацію про місця для знімань.

За допомогою USAID було створено базу даних про локації, у якій визначено ряд замків, морських доків, кладовищ, пляжів, фабрик і гірської місцевості.

Багато з цих локацій розташовані у Львові, який відносно далеко від лінії фронту, деякі в Києві, а інші — на південному узбережжі в Одеській області, яка також зазнала ракетного обстрілу в останні тижні.

Вже вкладено 57,9 мільярда доларів у програму підтримки цивільного населення з метою розвинути "сильну, різноманітну та відкриту українську економіку".

"Ми відкриті для бізнесу. Україна — чудове місце для створення кіно. У нас є чудові локації, і ми маємо потрібні навички", — додала до пропозиції представниця Держкіно Катерина Нагорна.

Українська команда в Каннах працює з павільйону на пляжі в Palais Des Festival.

Нагадаємо, у прокат вийшов український фільм "Будинок Слово" про "розстріляне Відродження". Також ми повідомляли, що на війні загинув відомий актор Євген Шумілов.