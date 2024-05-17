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ОМКФ-2024 открыл бесплатную аккредитацию для военных — что она дает и как подать заявку

17 мая 2024 20:58
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
ОМКФ-2024 начал бесплатную аккредитацию для военных — как подать заявку
Одно из мероприятий ОМКФ с участием военных. Фото: Facebook/odesaiff
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Этим летом в столице пройдет 15-й Одесский международный кинофестиваль (ОМКФ). Оргкомитет открыл аккредитацию защитникам и защитницам нашей страны.

Об этом сообщается, в частности, в соцсетях ОМКФ.

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Аккредитация для защитников и защитниц предоставляет возможность посещать все показы кинофестиваля по предварительному бронированию или при наличии свободных мест. Также для военных доступны мастер-классы и лекции в рамках ОМКФ и все события профессиональной секции Film Industry Office без бронирования билетов.

"Благодаря украинским защитникам и защитницам наша страна продолжает отстаивать собственную свободу и независимость. Только благодаря их смелости и отваге мы можем проводить наш фестиваль. В знак уважения и признательности 15-й Одесский международный кинофестиваль приглашает украинских защитников и защитниц получить бесплатную аккредитацию", — заявил оргкомитет популярного кинофестиваля.

Абонемент является бесплатным по предварительной модерацией. Заявку на аккредитацию можно подать до 10 июля (включительно) по ссылке. Также защитники и защитницы могут посетить сеансы без предварительного бронирования и аккредитации при наличии мест и по предъявлению удостоверения.

Отметим, что 15-й Одесский международный кинофестиваль пройдет с 12 по 20 июля 2024 года в городе Киев.

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Объявление от ОМКФ-2024 об аккредитации военных. Фото: Facebook/odesaiff

Напомним, ранее мы писали, что Украина предлагает скидку для Голливуда на съемки фильмов во время войны. Также мы рассказывали, что в Каннах официально опровергли участие в фестивале российской ленты "Брат 3".

кино
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ОМКФ

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