Кейт Миддлтон и принц Уильям не готовы простить ошибки Гарри - детали

Кейт Миддлтон и принц Уильям. Фото: instagram/princeandprincessofwales

Кейт Миддлтон и принц Уильям не настроены на возобновление отношений с принцем Гарри и его супругой. У них есть несколько причин, впрочем, несколько точно не простят.

Об этом пишет The Sun.

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Бывший королевский корреспондент Чарльз Рэй считает, что между сыновьями британского короля Чарльза III и их супругами очень напряженные отношения. Впрочем, на уступки явно должен идти принц Гарри, ведь он совершил немало ошибок.

"Ну, я думаю, что герцог и герцогиня Сассекские должны сделать первый шаг. Независимо от того, примут ли это Уильям и Кэтрин, я очень сомневаюсь, что это будет. Под этим мостом прошло слишком много воды. После всего, что Гарри и Меган сделали в интервью Опри Уинфри, это шоу Netflix… Если они собираются сделать шаг, я не уверен, что Уильям и Кэтрин благосклонно отреагируют", — считает эксперт.

Принц Гарри и Кейт Миддлтон. Фото: AP

Гарри и Меган действительно рассуждают о примирении с Уэльскими. Причиной стала болезнь Кейт Миддлтон. У нее диагностировали рак и родственники хотели поддержать его в эти сложные времена.

"Когда Кейт вернется к работе, они надеются, что это может снять с них пыл и, возможно, спровоцирует перемирие с ней и Уильямом, а также с королем", — рассказывал инсайдер.

Напомним, принц Гарри попал в новый скандал из-за очередной награды. Также принц Уильям очаровал своей речью американцев.