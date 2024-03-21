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Онкохвора Шеннен Догерті налякала світлиною після важкої операції

21 березня 2024 22:57
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Онкохвора Шеннен Догерті налякала світлиною після важкої операції
Американська акторка Шеннен Догерті зі своїм лікарем. Фото: instagram.com/theshando/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Важкохвора Шеннен Догерті поділилась світлиною після операції на головному мозку. Зірка хворіє на четверту стадію раку грудей. 

Фото акторка виклала в свій Instagram.

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Відома американська акторка Шеннен Догерті, яка знімалась у серіалах "Усі жінки — відьми" та "Беверлі-Гіллз, 90210", показала, який мала вигляд після операції на головному мозку.

Їй видаляли пухлину у січня 2023 року. Зірка пригадала, які емоції тоді відчула. Адже саме в той період акторку зрадив її чоловік Курт Ісварієнко і раптово покинув перед самою операцією.

Американська акторка Шеннен Догерті у лікарні. Фото: instagram.com/theshando/
Американська акторка Шеннен Догерті у лікарні. Фото: instagram.com/theshando/

"Мені зробили операцію на головному мозку — видалили пухлину. Те, що у мене на лобі, призначалося для картографування. Я не ставила запитань, мене просто охопив страх і занадто багато всього, що відбувається. І це той момент, коли мені дали ліки для розслаблення, перш ніж приспати мене. Очевидно, що вони мені сподобалися", — розповіла зірка. 

Догерті надихає своїх фанатів, адже сміливо і відверто розповідає про боротьбу з онкологією. Рак грудей акторці діагностували ще у 2015 році, після цього зробили мастектомію (хірургічне видалення молочних залоз), провели хіміотерапію та опромінення. Втім, за два роки настала реміся, а згодом хвороба знову повернулась. Зараз акторка страждає на метастатичний рак 4-ї стадії.

Американська акторка Шеннен Догерті у лікарні. Фото: instagram.com/theshando/
Американська акторка Шеннен Догерті у лікарні. Фото: instagram.com/theshando/

Нагадаємо, Шеннен Догерті зізналась, що написала у своєму заповіті. Також вона відчула всі найстрашніші емоції через огидну зраду чоловіка.

серіал
операція
Шеннен Доерті
закордонні зірки
акторка
онкологія

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