Важкохвора Шеннен Догерті хоче, щоб з її праху зробили ювелірну прикрасу

Шеннен Догерті. Фото: NBC News

Зірка Шеннен Догерті, яка бореться з раком, заговорила про поховання. Вона вже знає, що хоче бути кремованою.

Про це пише Daily Mail.

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Акторка Шеннен Догерті заговорила про деталі свого поховання. Зірка хворіє на рак і тому вже задумувалась про те, як закінчиться її життя.

Вона хоче бути кремованою, а її прах мають змішати з прахом її собаки та батька. Також зірка впевнена, що безліч людей прийдуть на її похорон, але вона сказала, що не хотіла б, аби вони приходили.

"Я не хочу, щоб вони там були, тому що їхні причини для появи не найвагоміші. Я знаю кілька людей, які не люблять мене настільки, що прийдуть на похорон", — сказала акторка.

Догерті хоче, щоб її поминки стали святом любові — друзі та рідні просто поспілкуються і поділяться приємними спогадами, пов'язаними з нею.

"Я не хочу, щоб люди плакали або говорили фрази типу "слава Богу, що ця с*ка тепер мертва", — сміється Шеннен.

Акторка вирішила, що частина її праху буде використана для створення ювелірної прикраси. Раніше зірка розповіла, що лікарі прогнозують їй ще 3-5 років життя. Шеннон все ще сподівається на прогрес медицини і хоче прожити якнайдовше.

Раніше Шеннен Догерті розповіла, як її підставила Алісса Мілано.

Також Шеннен Догерті дізналась про зраду чоловіка перед операцією на мозку.