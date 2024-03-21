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Онкобольная Шеннен Догерти испугала фотографией после тяжелой операции

21 марта 2024 22:57
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Онкобольная Шеннен Догерти испугала фотографией после тяжелой операции
Американская актриса Шеннен Догерти со своим лечащим врачом. Фото: instagram.com/theshando/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Тяжелобольная Шеннен Догерти поделилась фотографией после операции на головном мозге. Звезда болеет четвертой стадией рака груди.

Фото актриса выложила в свой Instagram.

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Известная американская актриса Шеннен Догерти, снимавшаяся в сериалах "Все женщины — ведьмы" и "Беверли-Гиллз, 90210", показала, как выглядела после операции на головном мозге.

Ей удаляли опухоль в январе 2023 года. Звезда припомнила, какие эмоции тогда испытала. Ведь именно в тот период актрису предал ее муж Курт Исвариенко и внезапно бросил перед самой операцией.

Американськая актриса Шеннен Догерти в больнице. Фото: instagram.com/theshando/
Американськая актриса Шеннен Догерти в больнице. Фото: instagram.com/theshando/

"Мне сделали операцию на головном мозге — удалили опухоль. То, что у меня на лбу, предназначалось для картографирования. Я не задавала вопросов, меня просто охватил страх и слишком много всего происходящего. И это тот момент, когда мне дали лекарство для расслабление, прежде чем усыпить меня. Очевидно, что они мне понравились", — рассказала звезда.

Догерти вдохновляет своих фанатов, ведь смело и откровенно рассказывает о борьбе с онкологией. Рак груди актрисе диагностировали еще в 2015 году, после этого сделали мастэктомию (хирургическое удаление молочных желез), провели химиотерапию и облучение. Впрочем, через два года наступила ремися, а впоследствии болезнь снова вернулась. Сейчас актриса страдает метастатическим раком 4-й стадии.

Американськая актриса Шеннен Догерти в больнице. Фото: instagram.com/theshando/
Американськая актриса Шеннен Догерти в больнице. Фото: instagram.com/theshando/

Напомним, Шеннен Догерти призналась, что написала в своем завещании. Также она испытала все самые страшные эмоции из-за отвратительной измены мужа.

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Шеннен Доэрти
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