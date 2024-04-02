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Онкохвора Шеннен Догерті відверто розповіла, як готується до власної смерті

2 квітня 2024 18:43
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Анна Куделюк
редактор
Важкохвора Шеннен Догерті готується до власної смерті і продає свої речі
Американська акторка Шеннен Догерті. Фото: instagram.com/theshando/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Важкохвора Шеннен Догерті шукає варіанти, як облегшити життя матері після своєї смерті. Акторка почала потроху продавати та віддавати свої речі.

Про це повідомляє Daily Mail.

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У подкасті Let's Be Clear у неділю, 31 березня, важкохвора акторка зізналася, що вона роздає свої речі для того, щоб полегшити стан своєї матері Розі Догерті на випадок, якщо вона помре від онкології.

Онкохвора Шеннен Догерті відверто розповіла, як готується до власної смерті - фото 1
Шеннен Догерті із матір'ю Розі Догерті. Фото: instagram.com/theshando/

"Наразі моїм пріоритетом є моя мама. Я знаю, що їй буде важко, якщо я піду з життя раніше за неї. Оскільки їй буде дуже важко, я хочу, щоб інші речі були набагато простішими. Я не хочу, щоб у неї була купа речей, з якими їй доведеться мати справу. Я не хочу, щоб у неї було чотири комори, заповнені меблями", — розповіла Догерті.

Зірка зізналася, що їй дуже важко прощатися з особистими речами, однак вона розуміє, що  такий важливий крок допоможе пережити її рідним болісну втрату.

"Здається, що ти відмовляєшся від чогось, що було дуже особливим і важливим для тебе.  Але ви знаєте, що це правильно і що це дасть вам відчуття миру та спокою. Тому що ти допомагаєш людям, яких ти залишаєш, просто легше пережити перехідний період", — поділилася вона.

Акторка розповіла, що планує продати деякі меблі, щоб зібрати кошти для подорожі з матір'ю. Вона вважає, що яскраві спогади мають набагато більшу цінність, ніж придбані речі.

Онкохвора Шеннен Догерті відверто розповіла, як готується до власної смерті - фото 2
Шеннен Догерті із матір'ю Розі Догерті. Фото: instagram.com/theshando/

В 2015 році у Шеннен Догерті вперше діагностували рак молочної залози, однак у 2017 році завдяки лікуванню хвороба перейшла у ремісію. У лютому 2020 року акторка повідомила шанувальникам про те, що у неї діагностували четверту стадію раку грудей, а в листопаді 2023 року — метастази поширилися на її кістки.

Нагадаємо, Шеннен Догерті налякала шанувальників світлиною після важкої операції. Також вона відчула всі найстрашніші емоції через огидну зраду чоловіка.

смерть
подорож
хвороба
рак
Шеннен Доерті
закордонні зірки
м'які меблі

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