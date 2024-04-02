Тяжелобольная Шеннен Догерти готовится к собственной смерти и продает свои вещи

Американская актриса Шеннен Догерти. Фото: instagram.com/theshando/

Тяжелобольная Шеннен Догерти ищет варианты, как облегчить жизнь матери после своей смерти. Актриса начала понемногу продавать и отдавать свои вещи.

Об этом сообщает Daily Mail.

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В подкасте Let's Be Clear в воскресенье, 31 марта, тяжелобольная актриса призналась, что она раздает свои вещи для того, чтобы облегчить состояние своей матери Розы Догерти, если она умрет от онкологии.

Шеннен Догерти с матерью Рози Догерти. Фото: instagram.com/theshando/

"На данный момент моим приоритетом является моя мама. Я знаю, что ей будет тяжело, если я уйду из жизни раньше нее. Поскольку ей будет очень тяжело, я хочу, чтобы другие вещи были гораздо проще. Я не хочу, чтобы у нее была куча вещей, с которыми ей придется иметь дело. Я не хочу, чтобы у нее было четыре каморы, заполненные мебелью", — рассказала Догерти.

Звезда призналась, что ей очень трудно прощаться с личными вещами, однако она понимает, что столь важный шаг поможет пережить её родным мучительную потерю.

"Кажется, что ты отказываешься от чего-то, что было очень особенным и важным для тебя. Но вы знаете, что это правильно и что это даст вам чувство мира и покоя. Потому что ты помогаешь людям, которых ты оставляешь, легче пережить переходный период", — поделилась она.

Актриса рассказала, что планирует продать некоторую мебель, чтобы собрать средства для путешествия с матерью. Она считает, что яркие воспоминания имеют гораздо большую ценность, чем приобретенные вещи.

Шеннен Догерти с матерью Рози Догерти. Фото: instagram.com/theshando/

В 2015 году у Шеннен Догерти впервые диагностировали рак молочной железы, однако в 2017 году благодаря лечению, болезнь перешла в ремиссию. В феврале 2020 года актриса сообщила поклонникам о том, что у нее диагностировали четвертую стадию рака груди, а в ноябре 2023 года метастазы распространились на её кости.

Напомним, Шеннен Догерти испугала поклонников фотографией после тяжелой операции. Также она испытала все самые страшные эмоции из-за отвратительной измены мужа.