Шеннен Догерті подала на аліменти від колишнього чоловіка Курта Ісварієнка — деталі

Акторка Шеннен Догерті та її колишній чоловік. Фото: Associated Press

Зірка Голлівуду Шеннен Догерті подала до суду на свого колишнього чоловіка, який її зрадив, фотографа Курта Ісварієнка. Вона вимагає аліменти на лікування онкології.

Про це пише Ace Showbiz.

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Шеннен Догерті подала на аліменти від колишнього Курта Ісварієнка

Зірка серіалу "Всі жінки — відьми" через онкологію втратила практично всі можливості заробітку, тому потребує допомоги. Нині вона отримує кошти лише від роялті серіалу, втім наприкінці червня виплати припиняться.

Акторка вимагає від колишнього чоловіка щомісячні аліменти у розмірі понад 15,3 тисячі доларів. Вона хоче, щоб виплати початися від червня 2024 року. Окрім того, він має покрити її витрати на суд та адвокатів.

Акторка Шеннен Догерті та її колишній чоловік. Фото: instagram.com/theshando

Окрім того, Шеннен звинуватила Ісварієнка в тому, що він спеціально перешкоджає процесу розлучення. Вона думає, що він сподівається на її швидку смерть від метастазів раку у мозок. Тепер фотограф має надати суду відомості про свої доходи, щоб було можливо встановити суму виплат для акторки.

Американська акторка Шеннен Догерті у лікарні. Фото: instagram.com/theshando/

Нагадаємо, ексчоловік Догерті зраджував їй з іншими, і вона дізналась про це перед операцією. Також акторка нещодавно заявила, що підготувалась до своєї смерті.