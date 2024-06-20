Шеннен Догерти подала на алименты от бывшего мужа Курта Исвариенко.

Онкобольная Шеннен Догерти требует алименты от бывшего мужа-изменника
Звезда Голливуда Шеннен Догерти и подала в суд на своего бывшего мужа, предавшего ее, фотографа Курта Исвариенка. Она требует алименты для лечения онкологии.
Об этом пишет Ace Showbiz.
Шеннен Догерти подала на алименты от бывшего Курта Исвариенка
Звезда сериала "Все женщины — ведьмы" из-за онкологии потеряла практически все возможности заработка, поэтому нуждается в помощи. В настоящее время она получает средства только от роялти сериала, впрочем, в конце июня выплаты прекратятся.
Актриса требует от бывшего мужа ежемесячные алименты в размере более 15,3 тысячи долларов. Она хочет, чтобы выплаты начались с июня 2024 года. Кроме того, он должен покрыть ее расходы на суд и адвокатов.
Кроме того, Шеннен обвинила Исвариенка в том, что он специально препятствует процессу развода. Она думает, что он надеется на ее скорую смерть от метастазов рака в мозг. Теперь фотограф должен предоставить суду сведения о своих доходах, чтобы было возможно установить сумму выплат для актрисы.
Напомним, экс муж Догерти изменял ей с другими, и она узнала об этом перед операцией. Также актриса недавно заявила, что подготовилась к своей смерти.
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