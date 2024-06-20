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Онкобольная Шеннен Догерти требует алименты от бывшего мужа-изменника

20 июня 2024 06:30
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Шеннен Догерти подала на алименты от бывшего мужа Курта Исвариенко.
Актриса Шеннен Догерти и ее бывший муж. Фото: Associated Press
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Звезда Голливуда Шеннен Догерти и подала в суд на своего бывшего мужа, предавшего ее, фотографа Курта Исвариенка. Она требует алименты для лечения онкологии.

Об этом пишет Ace Showbiz.

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Шеннен Догерти подала на алименты от бывшего Курта Исвариенка

Звезда сериала "Все женщины — ведьмы" из-за онкологии потеряла практически все возможности заработка, поэтому нуждается в помощи. В настоящее время она получает средства только от роялти сериала, впрочем, в конце июня выплаты прекратятся.

Актриса требует от бывшего мужа ежемесячные алименты в размере более 15,3 тысячи долларов. Она хочет, чтобы выплаты начались с июня 2024 года. Кроме того, он должен покрыть ее расходы на суд и адвокатов.

Кроме того, Шеннен обвинила Исвариенка в том, что он специально препятствует процессу развода. Она думает, что он надеется на ее скорую смерть от метастазов рака в мозг. Теперь фотограф должен предоставить суду сведения о своих доходах, чтобы было возможно установить сумму выплат для актрисы.

Американская актриса Шеннен Догерти в больнице. Фото: instagram.com/theshando/
Американская актриса Шеннен Догерти в больнице. Фото: instagram.com/theshando/

Напомним, экс муж Догерти изменял ей с другими, и она узнала об этом перед операцией. Также актриса недавно заявила, что подготовилась к своей смерти.

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