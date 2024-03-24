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Онкохвора Шеннен Догерті звернулась до Кейт Міддлтон

24 березня 2024 22:40
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Онкохвора Шеннен Догерті звернулась до Кейт Міддлтон
Американська акторка Шеннен Догерті. Фото: instagram/theshando
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Відома акторка Шеннен Догерті, яка страждає на четверту стадію раку грудей, звернулася до Кейт Міддлтон. Вона захоплюється сміливістю принцеси, яка публічно розповіла про свій рак.

Зірка виклала допис в Instagram.

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Зірка серіалу "Всі жінки — відьми" підтримала Кейт Міддлтон

Американська акторка, яка здобула популярність завдяки серіалам "Усі жінки — відьми" та "Беверлі-Гіллз, 90210", висловила своє захоплення силою Кейт Міддлтон. Принцеса нещодавно публічно заявила, що захворіла на рак і бореться з недугом. 

Акторка підтримала принцесу, адже їй довелось зіштовхнутися з хворобливою зацікавленністю прихильників щодо її "зникнення". Принцеса кілька місяців проходила реабілітація після операції на черевній порожнині і люди не могли заспокоїтись, дуже хотіли знати, куди вона поділась.

"Бути публічною особою — не означає, що громадськість володіє цією особою. Ми всі маємо право пройти через хворобу або життя в особистому порядку. Натиск, теорії змови і просто хвороблива цікавість змусила цю особу все пояснити, перш ніж вона змирилася з цим і змогла пояснити своїм дітям", — висловилася онкохвора Догерті.

Допис Шеннен Догерті
Допис Шеннен Догерті. Фото: instagram/theshando

Акторка вважає, що принцеса має право на те, щоб спокійно пережити цей важкий період, а не постійно відповідати на запитання громадкості. 

"Я молюся, щоб цей випадок став для всіх нас уроком поваги до приватного життя інших людей, незалежно від того, чи перебувають вони в центрі уваги громадськості. Принцеса Кейт, я захоплююся вашою силою, яку ви проявили під час нескінченних випробувань, переживаючи рак", — додала Догерті. 

Нагадаємо, ми розповідали про деталі лікування принцеси Уельської. Також Меган Маркл та принц Гаррі побажали їй одужання.

Кейт Міддлтон
хвороба
Шеннен Доерті
королівська родина
закордонні зірки
акторка
онкологія

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