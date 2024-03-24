Онкохвора Шеннен Догерті звернулась до Кейт Міддлтон

Американська акторка Шеннен Догерті. Фото: instagram/theshando

Відома акторка Шеннен Догерті, яка страждає на четверту стадію раку грудей, звернулася до Кейт Міддлтон. Вона захоплюється сміливістю принцеси, яка публічно розповіла про свій рак.

Зірка виклала допис в Instagram.

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Американська акторка, яка здобула популярність завдяки серіалам "Усі жінки — відьми" та "Беверлі-Гіллз, 90210", висловила своє захоплення силою Кейт Міддлтон. Принцеса нещодавно публічно заявила, що захворіла на рак і бореться з недугом.

A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 22, 2024

Акторка підтримала принцесу, адже їй довелось зіштовхнутися з хворобливою зацікавленністю прихильників щодо її "зникнення". Принцеса кілька місяців проходила реабілітація після операції на черевній порожнині і люди не могли заспокоїтись, дуже хотіли знати, куди вона поділась.

"Бути публічною особою — не означає, що громадськість володіє цією особою. Ми всі маємо право пройти через хворобу або життя в особистому порядку. Натиск, теорії змови і просто хвороблива цікавість змусила цю особу все пояснити, перш ніж вона змирилася з цим і змогла пояснити своїм дітям", — висловилася онкохвора Догерті.

Допис Шеннен Догерті. Фото: instagram/theshando

Акторка вважає, що принцеса має право на те, щоб спокійно пережити цей важкий період, а не постійно відповідати на запитання громадкості.

"Я молюся, щоб цей випадок став для всіх нас уроком поваги до приватного життя інших людей, незалежно від того, чи перебувають вони в центрі уваги громадськості. Принцеса Кейт, я захоплююся вашою силою, яку ви проявили під час нескінченних випробувань, переживаючи рак", — додала Догерті.

Нагадаємо, ми розповідали про деталі лікування принцеси Уельської. Також Меган Маркл та принц Гаррі побажали їй одужання.