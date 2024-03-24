Онкобольная Шеннен Догерти обратилась к Кейт Миддлтон

Американская актриса Шеннен Догерти. Фото: instagram/theshando

Известная актриса Шеннен Догерти, страдающая четвертой стадией рака груди, обратилась к Кейт Миддлтон. Она восхищается смелостью принцессы, публично рассказавшей о своем раке.

Звезда выложила сообщение в Instagram.

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Американская актриса, получившая популярность благодаря сериалам "Все женщины — ведьмы" и "Беверли-Гиллз, 90210", выразила свое восхищение силой Кейт Миддлтон. Принцесса недавно публично заявила, что заболела раком и борется с недугом.

Message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) 22 марта 2024

Актриса поддержала принцессу, ведь ей пришлось столкнуться с болезненным интересом поклонников относительно ее "исчезновения". Принцесса несколько месяцев проходила реабилитация после операции на брюшной полости и люди не могли успокоиться, очень хотели знать, где на находиться и что делает.

"Быть публичным лицом — не значит, что общественность владеет этим лицом. Мы все имеем право пройти через болезнь или жизнь в личном порядке. Давление, теории заговора и просто болезненное любопытство заставило это лицо все объяснить, прежде чем оно смирилось с этим и смогло объяснить своим детям", — высказалась онкобольная Догерти.

Пост Шеннен Догерти. Фото: instagram/theshando

Актриса считает, что принцесса имеет право на то, чтобы спокойно пережить этот трудный период, а не постоянно отвечать на вопросы общественности.

"Я молюсь, чтобы этот случай стал для всех нас уроком уважения к частной жизни других людей, независимо от того, находятся ли они в центре внимания общественности. Принцесса Кейт, я восхищаюсь вашей силой, которую вы проявили во время нескончаемых испытаний, переживая рак", — добавила Догерти.

Напомним, мы рассказывали о деталях лечения принцессы Уэльской. Меган Маркл и принц Гарри пожелали ей выздоровления.