Онук діда Толі втік із дружиною до Канади

Блогер Олександр Гусин з зіркою TikTok дідом Толею. Фото: instagram.com/did.tolya.vnuk/

Онук зірки TikTok діда Толі, блогер Олександр Гусин виїхав з України. Хлопець хизується у соціальних мережах краєвидами Канади та радіє з того, що "отримав можливість змінити своє життя".

Відповідні кадри Олександр опублікував на своїй сторінці Instagram.

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Олександр Гусин, що став відомим завдяки своєму діду Толі, призупинив усі розважальні проєкти та на деякий час зник із соціальних мереж.

Користувачі почали припускати, що онук діда Толі, який став відомим після того, як плюнув на землю і заспівав "Стефанію" у Тік-Тоці, виїхав з України та виявилися правими.

Після деякої паузи, Гусин у Stories в Instagram почав хизуватися видами канадського міста Калгарі. Багатьох підписників обурило те, що будучи військовозобов'язаним, блогер втік з України.

Олександр запевнив, що виїхав з країни лише заради маленької донечки та дружини. Блогер зухвало заявив про те, що не вчинив ніякого злочину, а лише просто скористався можливістю спробувати інше життя.

Він також назвав тих, хто засудив його вчинок дурнями та написав цитату, яка нагадує мера Києва Віталія Кличко.

"Зміни — основа життя. Майбутнє пропустять ті, хто дивиться тільки в минуле чи лише на сьогодення. Удосконалення — це зміни, бути досконалим — означає змінюватися постійно. Краще змовчати і здатися дурнем, ніж заговорити і розвіяти всі сумніви", — відповів Гусин хейтерам.

Онук діда Толі втік за кордон. Фото: instagram.com/did.tolya.vnuk/

Нагадаємо, ми раніше писали, що чоловік блогерки Пренткович пояснив, як потрапив на Мальдіви. Також стало відомо, куди втекла родина Пренткович після скандалу з Мальдівами.