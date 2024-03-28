Внук деда Толи сбежал с женой в Канаду

Внук звезды TikTok деда Толи сбежал с женой за границу
Внук звезды TikTok деда Толи, блогер Александр Гусин уехал из Украины. Парень кичится в социальных сетях пейзажами Канады и радуется тому, что "получил возможность изменить свою жизнь".
Соответствующие кадры Александр опубликовал на своей странице Instagram.
Внук деда Толи уехал с семьей из Украины
Александр Гусин, который стал известным благодаря своему деду Толе, приостановил все развлекательные проекты и на время исчез из социальных сетей.
Пользователи стали предполагать, что внук деда Толи, который стал известен после того, как плюнул на землю и спел "Стефанию" в Тик-Токе, уехал из Украины и оказались правыми.
После некоторой паузы, Гусин в Stories в Instagram начал кичиться видами канадского города Калгари. Многих подписчиков возмутило то, что будучи военнообязанным, блогер сбежал из Украины.
Александр заверил, что уехал из страны только ради маленькой дочери и жены. Блогер дерзко заявил о том, что не совершил никакого преступления, а просто воспользовался возможностью попробовать другую жизнь.
Он также назвал тех, кто осудил его поступок дураками и написал цитату, которая напоминает мэра Киева Виталия Кличко.
"Изменения — основа жизни. Будущее пропустят те, кто смотрит только в прошлое или только на настоящее. Усовершенствование — это изменения, быть совершенным — значит меняться постоянно. Лучше смолчать и показаться дураком, чем заговорить и развеять все сомнения", — ответил Гусин хейтерам.
Напомним, мы ранее писали, что муж блоггера Пренткович объяснил , как попал на Мальдивы. Также стало известно, куда сбежала семья Пренткович после скандала с Мальдивами.
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