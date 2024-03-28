Внук деда Толи сбежал с женой в Канаду

Блогер Александр Гусин со звездой TikTok дедом Толей. Фото: instagram.com/did.tolya.vnuk/

Внук звезды TikTok деда Толи, блогер Александр Гусин уехал из Украины. Парень кичится в социальных сетях пейзажами Канады и радуется тому, что "получил возможность изменить свою жизнь".

Соответствующие кадры Александр опубликовал на своей странице Instagram.

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Александр Гусин, который стал известным благодаря своему деду Толе, приостановил все развлекательные проекты и на время исчез из социальных сетей.

Пользователи стали предполагать, что внук деда Толи, который стал известен после того, как плюнул на землю и спел "Стефанию" в Тик-Токе, уехал из Украины и оказались правыми.

После некоторой паузы, Гусин в Stories в Instagram начал кичиться видами канадского города Калгари. Многих подписчиков возмутило то, что будучи военнообязанным, блогер сбежал из Украины.

Александр заверил, что уехал из страны только ради маленькой дочери и жены. Блогер дерзко заявил о том, что не совершил никакого преступления, а просто воспользовался возможностью попробовать другую жизнь.

Он также назвал тех, кто осудил его поступок дураками и написал цитату, которая напоминает мэра Киева Виталия Кличко.

"Изменения — основа жизни. Будущее пропустят те, кто смотрит только в прошлое или только на настоящее. Усовершенствование — это изменения, быть совершенным — значит меняться постоянно. Лучше смолчать и показаться дураком, чем заговорить и развеять все сомнения", — ответил Гусин хейтерам.

Внук деда Толи скрылся за границу. Фото: instagram.com/did.tolya.vnuk/

Напомним, мы ранее писали, что муж блоггера Пренткович объяснил , как попал на Мальдивы. Также стало известно, куда сбежала семья Пренткович после скандала с Мальдивами.