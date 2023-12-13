Внучка Ротару показалась в "голом" платье за тысячу долларов
22-летняя внучка Софии Ротару — София Евдокименко — показалась в "голом" платье от известного бренда, которое стоит более тысячи долларов. Однако девушке оно, возможно, добралась бесплатно.
Фотографии девушка опубликовала в своем Instagram.
Обнажила спину и ноги
Внучка Софии Ротару — София Евдокименко — живет в Нью-Йорке и ведет свой лайфстайл блог в Instagram, где часто показывает стильные образы. Девушка любит дорогие брендовые вещи, часто рекламирует их.
В одной из последних публикаций София показала себя в так называемом "голом" платье, ведь сквозь полупрозрачную одежду можно было увидеть фигуру девушки. Она также оголяла спину и ноги.
Серебристое платье бренда RETROFÊTE сделано из пайеток. Его цена на сайте 1198 долларов, то есть более 40 тысяч гривен.
Однако модель могла получить его и бесплатно, ведь за ней следит более 150 тысяч подписчиков, так что девушка вполне может получать подобные вещи просто за публикацию с отметкой бренда.
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