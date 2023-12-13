Внучка Ротару показалась в "голом" платье за тысячу долларов

Внучка Софии Ротару София Евдокименко. Фото: instagram.com/iamsofiaeve

22-летняя внучка Софии Ротару — София Евдокименко — показалась в "голом" платье от известного бренда, которое стоит более тысячи долларов. Однако девушке оно, возможно, добралась бесплатно.

Фотографии девушка опубликовала в своем Instagram.

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Внучка Софии Ротару — София Евдокименко — живет в Нью-Йорке и ведет свой лайфстайл блог в Instagram, где часто показывает стильные образы. Девушка любит дорогие брендовые вещи, часто рекламирует их.

В одной из последних публикаций София показала себя в так называемом "голом" платье, ведь сквозь полупрозрачную одежду можно было увидеть фигуру девушки. Она также оголяла спину и ноги.

Серебристое платье бренда RETROFÊTE сделано из пайеток. Его цена на сайте 1198 долларов, то есть более 40 тысяч гривен.

Скриншот с сайта RETROFÊTE

Однако модель могла получить его и бесплатно, ведь за ней следит более 150 тысяч подписчиков, так что девушка вполне может получать подобные вещи просто за публикацию с отметкой бренда.

Напомним, Кендалл Дженнер прогулялась по Лос-Анджелесу в пальто за 8 тысяч.

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