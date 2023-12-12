Топ-модель Алессандра Амбросіо з’явилась на обкладинці Vogue в образі від українського бренду

Алессанда Амбросіо для Vogue. Фото: instagram.com/vogueczechoslovakia

Бразильська супермодель Алессандра Амбросіо, відома своєю багаторічною співпрацею з Victoria's Secret, знялась для обкладинки журналу Vogue Czechoslovakia. Вона вдягла одяг українського бренду Cultnaked.

Нову обкладинку опублікував Vogue Czechoslovakia.

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Це перша обкладинка Vogue, на якій з'явився одяг українського бренду Cultnaked. Стилісти вибрали для Алессандри Амбросіо топ "Milkshake", який коштує 4,5 тисячі гривней та бомбардувальник "Chestnut" за майже 30 тисяч гривень.

Обкладинка Vogue Czechoslovakia. Фото: instagram.com/vogueczechoslovakia

Образ вийшов лаконічний та вся зйомка присвячена морській тематиці. Топ-модель сидить на риболовних сітках, прогулюється пляжем та позує на дивані, коли позаду розбиваються хвилі.

"Я вважаю, що краса не має терміну придатності, якщо ти подобаєшся собі таким, ким ти є і тим, хто ти є", — поділилася зізнанням топ-модель в ексклюзивному інтерв'ю.

Vogue Czechoslovakia. Фото: instagram.com/vogueczechoslovakia

Січневий випуск Vogue Czechoslovakia буде доступний для замовлення з 14 грудня.

Нагадаємо, що елегантна дружина Джорджа Клуні приголомшила яскравою сукнею на червоній доріжці.

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