З ким зустрічається онука Софії Ротару Соня Євдокименко — фото

Модель Соня Євдокименко. Фото: instagram.com/iamsofiaeve

Онука співачки Софії Ротару, модель Соня Євдокименко більше не приховує свій роман з Максом Лернером. Його статки оцінюють у 1,2 млрд доларів.

Дівчина виклала світлини в Instagram.

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Модель Соня Євдокименко поділилась новим фото разом з коханим. Вона у вишитій сукні ніжно притулилася до Макса Лернера.

"Травневі моменти", — підписала серію світлин Соня.

Соня Євдокименко з хлопцем Максом Лернером. Фото: instagram.com/iamsofiaeve

Родині блогерки сподобались ніжні кадри і вони відреагували. Власне бабуся і за сумісництвом українська співачка Софія Ротару поставила допису вподобайку, а мама Соні Світлана Євдокименко та брат-музикант Анатолій у коментарях залишили емодзі у формі сердечок.

Бойфренд Соні Євдокименко — спадкоємець однієї з найбагатших сімей США. 27-річний Макс Лернер є онуком американського мецената, який заснував фінансову компанію MBNA Corporation. Статки його родини — 1,2 млрд доларів.

Відомо, що Макс займався спортом, закінчив університет за спеціальністю "Міжнародний бізнес" і має велику родину — сестру і двох братів.

Соня Євдокименко з хлопцем Максом Лернером. Фото: instagram.com/iamsofiaeve

Нагадаємо, в онука Софії Ротару Анатолія помер домашній улюбленець.

Також Софія Ротару поділилась архівними фото своєї сім'ї.