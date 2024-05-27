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Онука Софії Ротару нарешті показала бойфренда-мільярдера

27 травня 2024 09:04
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
З ким зустрічається онука Софії Ротару Соня Євдокименко — фото
Модель Соня Євдокименко. Фото: instagram.com/iamsofiaeve
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Онука співачки Софії Ротару, модель Соня Євдокименко більше не приховує свій роман з Максом Лернером. Його статки  оцінюють у 1,2 млрд доларів.

Дівчина виклала світлини в Instagram.

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Модель Соня Євдокименко поділилась новим фото разом з коханим. Вона у вишитій сукні ніжно притулилася до Макса Лернера.

"Травневі моменти", — підписала серію світлин Соня.

Соня Євдокименко з хлопцем Максом Лернером. Фото:
Соня Євдокименко з хлопцем Максом Лернером. Фото:  instagram.com/iamsofiaeve

Родині блогерки сподобались ніжні кадри і вони відреагували. Власне бабуся і за сумісництвом українська співачка Софія Ротару поставила допису вподобайку, а мама Соні Світлана Євдокименко та брат-музикант Анатолій у коментарях залишили емодзі у формі сердечок. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by SOFIA EVE (@iamsofiaeve)

Бойфренд Соні Євдокименко — спадкоємець однієї з найбагатших сімей США. 27-річний Макс Лернер є онуком американського мецената, який заснував фінансову компанію MBNA Corporation. Статки його родини — 1,2 млрд доларів.

Відомо, що Макс займався спортом, закінчив університет за спеціальністю "Міжнародний бізнес" і має велику родину — сестру і двох братів. 

Соня Євдокименко з хлопцем Максом Лернером. Фото:  instagram.com/iamsofiaeve
Соня Євдокименко з хлопцем Максом Лернером. Фото:  instagram.com/iamsofiaeve

Нагадаємо, в онука Софії Ротару Анатолія помер домашній улюбленець. 

Також Софія Ротару поділилась архівними фото своєї сім'ї. 

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