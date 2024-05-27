С кем встречается внучка Софии Ротару Соня Евдокименко.

Внучка Софии Ротару наконец-то показала бойфренда-миллиардера
Внучка певицы Софии Ротару модель Соня Евдокименко больше не скрывает свой роман с Максом Лернером. Его состояние оценивается в 1,2 млрд долларов.
Девушка выложила фотографии в Instagram.
Внучка Софии Ротару встречается с богатым американцем
Модель Соня Евдокименко поделилась новым фото вместе с любимым. Она в вышитом платье нежно прислонилась к Максу Лернеру.
"Майские моменты", — подписала серию фотографий Соня.
Семье модели понравились нежные кадры и они отреагировали. Собственно бабушка и по совместительству украинская певица София Ротару поставила сообщение в честь, а мама Сони Светлана Евдокименко и брат музыкант Анатолий в комментариях оставили эмодзи в форме сердечек.
Бойфренд Сони Евдокименко — наследник одной из самых богатых семей США. 27-летний Макс Лернер является внуком американского мецената, основавшего финансовую компанию MBNA Corporation. Состояние его семьи — 1,2 млрд долларов.
Известно, что Макс занимался спортом, окончил университет по специальности "Международный бизнес" и имеет большую семью — сестру и двух братьев.
Напомним, у внука Софии Ротару Анатолия скончался домашний любимец.
Также София Ротару поделилась архивными фото своей семьи.
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