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Внучка Софии Ротару наконец-то показала бойфренда-миллиардера

27 мая 2024 09:04
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
С кем встречается внучка Софии Ротару Соня Евдокименко.
Модель Соня Евдокименко. Фото: instagram.com/iamsofiaeve
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Внучка певицы Софии Ротару модель Соня Евдокименко больше не скрывает свой роман с Максом Лернером. Его состояние оценивается в 1,2 млрд долларов.

Девушка выложила фотографии в Instagram.

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Модель Соня Евдокименко поделилась новым фото вместе с любимым. Она в вышитом платье нежно прислонилась к Максу Лернеру.

"Майские моменты", — подписала серию фотографий Соня.

Соня Евдокименко с парнем Максом Лернером. Фото:
Соня Евдокименко с парнем Максом Лернером. Фото: instagram.com/iamsofiaeve

Семье модели понравились нежные кадры и они отреагировали. Собственно бабушка и по совместительству украинская певица София Ротару поставила сообщение в честь, а мама Сони Светлана Евдокименко и брат музыкант Анатолий в комментариях оставили эмодзи в форме сердечек.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by SOFIA EVE (@iamsofiaeve)

Бойфренд Сони Евдокименко — наследник одной из самых богатых семей США. 27-летний Макс Лернер является внуком американского мецената, основавшего финансовую компанию MBNA Corporation. Состояние его семьи — 1,2 млрд долларов.

Известно, что Макс занимался спортом, окончил университет по специальности "Международный бизнес" и имеет большую семью — сестру и двух братьев.

Соня Евдокименко с парнем Максом Лернером. Фото: instagram.com/iamsofiaeve
Соня Евдокименко с парнем Максом Лернером. Фото: instagram.com/iamsofiaeve

Напомним, у внука Софии Ротару Анатолия скончался домашний любимец.

Также София Ротару поделилась архивными фото своей семьи.

США
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