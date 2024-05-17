В онука Софії Ротару сталося горе — фото

Музикант Анатолій Євдокименко (SHMN). Фото: Instagram/shmn

Наприкінці березня єдиний онук народної артистки Софії Ротару, Анатолій Євдокименко, відсвяткував своє 30-річчя. А вже в четвер ввечері, 16 травня, молодий чоловік, який займається музичною кар’єрою в Європі, повідомив сумну новину.

Відповідна публікація з’явилась в соцмережах Анатолія Євдокименка.

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30-річний Анатолій Євдокименко опублікував фотографію собаки породи мальтіпу. Це помысь мальтеза і пуделя. Онук народної артистки України повідомив, що його домашній улюбленець помер. "Спочивай з небесним миром, Джиммі", — лаконічно англійською мовою написав Анатолій, який виступає під псевдонімом SHMN.

Анатолій Євдокименко повідомив про смерть мальтіпу Джиммі. Скриншот: Instagram/shmn

На профіль онука Софії Ротару в Instagram підписані 19 тисяч фолловерів. Деякі з них висловили Анатолію співчуття. Також молодий артист опублікував спільне фото з мальтіпу Джиммі.

Анатолій Євдокименко з мальтіпу Джиммі. Фото: Instagram/shmn

Про Анатолія Євдокименка

У розпал початку повномасштабної війни, 7 березня 2022 року, син Софії Ротару, Руслан Євдокименко, та онук Анатолій намагалися незаконно покинути Україну. Зіркових родичів в компанії інших чоловіків затримали при перетині кордону з Молдовою.

Втім, згодом Анатолію все ж таки вдалося виїхати за кордон. Як саме — невідомо. В нечисленних інтерв’ю закордонним музичним виданням він про це не розповідав. Софія Ротару також не коментувала цю ситуацію, та й загалом вона не давала інтерв’ю після початку повномасштабної війни.

Нагадаємо, раніше ми писали, як Софія Ротару привітала невістку з днем народження. Також ми розповідали, росіяни хочуть відібрати майно Софії Ротару в окупованому Криму.