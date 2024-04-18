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Софія Ротару показала архівне фото мами, яка померла 26 років тому

18 квітня 2024 00:10
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Софія Ротару привітала покійну матір з днем народження — фото
Народна артистка України Софія Ротару. Фото: instagram/sofiarotaru.official
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Українська співачка Софія Ротару привітала свою покійну маму з днем народження. Їй могло виповнитись 104 роки.

Зірка виклала світлину матері в Instagram.

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Софія Ротару привітала свою покійну маму зі святом

Софія Ротару вшанувала пам'ять про рідну людину в сторіз. Вона могла б відсвяткувати 104 роки. Артистка виклала фото мами, на якому вона сидить за столом і вдягнута в сорочку та хустку. 

"Пам'ятаю, сумую, люблю...", — написала зірка.

Мама Софії Ротару. Фото: instagram/sofiarotaru.official
Мама Софії Ротару. Фото: instagram/sofiarotaru.official

Мама Софії Ротару померла 26 років тому. Її не стало 16 вересня 1997 року. Жінці було 77 років.

Нагадаємо, співачка навідріз відмовилась виступати в Росії. Також ми показували світлини батька Віталія Козловського, який помер кілька років тому.

Софія Ротару

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