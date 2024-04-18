Софія Ротару привітала покійну матір з днем народження — фото

Софія Ротару показала архівне фото мами, яка померла 26 років тому
18 квітня 2024 00:10
Народна артистка України Софія Ротару. Фото: instagram/sofiarotaru.official
Українська співачка Софія Ротару привітала свою покійну маму з днем народження. Їй могло виповнитись 104 роки.
Зірка виклала світлину матері в Instagram.
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Софія Ротару вшанувала пам'ять про рідну людину в сторіз. Вона могла б відсвяткувати 104 роки. Артистка виклала фото мами, на якому вона сидить за столом і вдягнута в сорочку та хустку.
"Пам'ятаю, сумую, люблю...", — написала зірка.
Мама Софії Ротару померла 26 років тому. Її не стало 16 вересня 1997 року. Жінці було 77 років.
Нагадаємо, співачка навідріз відмовилась виступати в Росії. Також ми показували світлини батька Віталія Козловського, який помер кілька років тому.
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