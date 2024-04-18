Софія Ротару привітала покійну матір з днем народження — фото

Народна артистка України Софія Ротару. Фото: instagram/sofiarotaru.official

Українська співачка Софія Ротару привітала свою покійну маму з днем народження. Їй могло виповнитись 104 роки.

Зірка виклала світлину матері в Instagram.

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Софія Ротару привітала свою покійну маму зі святом

Софія Ротару вшанувала пам'ять про рідну людину в сторіз. Вона могла б відсвяткувати 104 роки. Артистка виклала фото мами, на якому вона сидить за столом і вдягнута в сорочку та хустку.

"Пам'ятаю, сумую, люблю...", — написала зірка.

Мама Софії Ротару. Фото: instagram/sofiarotaru.official

Мама Софії Ротару померла 26 років тому. Її не стало 16 вересня 1997 року. Жінці було 77 років.

Нагадаємо, співачка навідріз відмовилась виступати в Росії. Також ми показували світлини батька Віталія Козловського, який помер кілька років тому.