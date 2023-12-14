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Опра Вінфрі зізналась, що її хейтили за зайву вагу протягом 25 років

14 грудня 2023 19:11
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Опра Вінфрі зізналась, що її хейтили за зайву вагу протягом 25 років
Опра Вінфрі. Фото: instagram.com/oprah/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Всесвітньо відома телеведуча Опра Вінфрі розповіла, як її висміювало суспільство протягом 25 років. Вага зірки була дуже популярною темою для коментарів. 

Телеведуча розповіла свою історію виданню People.

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Опру Вінфрі соромили за її вагу

Тіло телеведучої було в центрі уваги протягом 25 років. Опра Вінфрі називає "публічним спортом" всі намагання суспільства висміяти її. 

"Мене звинувачували і соромили, і я звинувачувала і соромила себе", — зізналась зірка.

Опрі наступного місяця виповниться 70 років, проте вона тільки нещодавно змогла схуднути на 18 кілограмів і почала добре почуватися у власному тілі. Вона регулярно займається спортом, змінила спосіб життя та п'є ліки для схуднення.

"Я витратила п'ять десятиліть на думки, чому я не можу виграти і вважаючи, що моя сила волі — це моя невдача", — пояснює Опра, яка після операції на коліні в 2021 році почала стабільно втрачати вагу.

Телеведуча Опра Вінфрі в різні роки
Телеведуча Опра Вінфрі до схуднення. Фото: Sipa/Shutterstock

Опра обрала змінити своє життя

Вона проходила реабілітацію після операції. Телеведуча почала ходити в походи, щодня встановлювати нові цілі на кілометраж прогулянки.

"Зрештою я змогла проходити від 5 до 8 кілометрів щодня і витримати 16-кілометровий похід по прямій на вихідних. Я відчуваю себе сильнішою, жвавішою, і це набагато краще, ніж останні роки", — говорить зірка.

Харчування телеведуча теж змінила. Зараз вона востаннє за день їсть о четвертій годині дня, випиває 3,5 літри води і рахує калорії. Проте раніше жінка хотіла піти легшим шляхом і схуднути за допомогою спеціального препарату.

Опра Вінфрі
Опра Вінфрі. Фото: instagram.com/oprah/

Телеведуча п'є ліки для контролю ваги

"Я знала про ліки для схуднення, але відчувала, що маю довести, що у мене є сила волі. Якщо я прийму наркотик, це легкий вихід", — зізнається Опра, тому вона відмовилась від думки пити відомий голлівудський препарат для швидкої втрати ваги.

Телеведуча згодом зрозуміла, що сили волі недостатньо. Вона дійшла висновку, що коли в тебе є схильність до ожиріння, то це не вирішили дієтою.

"Ожиріння — це хвороба. Справа не в силі волі, а в мозку", — наголошує Вінфрі.

Зірка нині використовує медичний препарат, який їй назначив лікар для контролю ваги, проте він немає нічого спільного з наркотиками. Назву телеведуча відмовилась казати, проте запевнила, що це безпечно.

Опра Вінфрі
Опра Вінфрі. Фото: instagram.com/oprah/

"Я видихаю з полегшенням, коли розумію, що в моєму житті є препарат, схвалений медичним рецептом для контролю ваги та збереження здоров’я. Для мене це як спокута, як подарунок, а не щось, за чим можна сховатися і бути знову висміяним. Я абсолютно покінчила з відчуттям сорому", — зізнається зірка. 

Опра Вінфрі має будинок на Гаваях. Він знаходиться на горі, і там є невеликий пагорб. Вона постійно дивилась на нього у вікно і говорила, що хоче піднятися туди. Минулого Різдва вона це зробила, і "це було, як спокута".

Нагадаємо, що Опра Вінфрі зізналася, що їй допомогло схуднути на 18 кілограмів.

Раніше ми писали про сестру Меган Маркл, яка судитиметься з нею через брехню в інтерв'ю Опрі.

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