Опра Вінфрі зізналась, що її хейтили за зайву вагу протягом 25 років

Опра Вінфрі. Фото: instagram.com/oprah/

Всесвітньо відома телеведуча Опра Вінфрі розповіла, як її висміювало суспільство протягом 25 років. Вага зірки була дуже популярною темою для коментарів.

Телеведуча розповіла свою історію виданню People.

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Тіло телеведучої було в центрі уваги протягом 25 років. Опра Вінфрі називає "публічним спортом" всі намагання суспільства висміяти її.

"Мене звинувачували і соромили, і я звинувачувала і соромила себе", — зізналась зірка.

Опрі наступного місяця виповниться 70 років, проте вона тільки нещодавно змогла схуднути на 18 кілограмів і почала добре почуватися у власному тілі. Вона регулярно займається спортом, змінила спосіб життя та п'є ліки для схуднення.

"Я витратила п'ять десятиліть на думки, чому я не можу виграти і вважаючи, що моя сила волі — це моя невдача", — пояснює Опра, яка після операції на коліні в 2021 році почала стабільно втрачати вагу.

Телеведуча Опра Вінфрі до схуднення. Фото: Sipa/Shutterstock

Опра обрала змінити своє життя

Вона проходила реабілітацію після операції. Телеведуча почала ходити в походи, щодня встановлювати нові цілі на кілометраж прогулянки.

"Зрештою я змогла проходити від 5 до 8 кілометрів щодня і витримати 16-кілометровий похід по прямій на вихідних. Я відчуваю себе сильнішою, жвавішою, і це набагато краще, ніж останні роки", — говорить зірка.

Харчування телеведуча теж змінила. Зараз вона востаннє за день їсть о четвертій годині дня, випиває 3,5 літри води і рахує калорії. Проте раніше жінка хотіла піти легшим шляхом і схуднути за допомогою спеціального препарату.

Опра Вінфрі. Фото: instagram.com/oprah/

Телеведуча п'є ліки для контролю ваги

"Я знала про ліки для схуднення, але відчувала, що маю довести, що у мене є сила волі. Якщо я прийму наркотик, це легкий вихід", — зізнається Опра, тому вона відмовилась від думки пити відомий голлівудський препарат для швидкої втрати ваги.

Телеведуча згодом зрозуміла, що сили волі недостатньо. Вона дійшла висновку, що коли в тебе є схильність до ожиріння, то це не вирішили дієтою.

"Ожиріння — це хвороба. Справа не в силі волі, а в мозку", — наголошує Вінфрі.

Зірка нині використовує медичний препарат, який їй назначив лікар для контролю ваги, проте він немає нічого спільного з наркотиками. Назву телеведуча відмовилась казати, проте запевнила, що це безпечно.

Опра Вінфрі. Фото: instagram.com/oprah/

"Я видихаю з полегшенням, коли розумію, що в моєму житті є препарат, схвалений медичним рецептом для контролю ваги та збереження здоров’я. Для мене це як спокута, як подарунок, а не щось, за чим можна сховатися і бути знову висміяним. Я абсолютно покінчила з відчуттям сорому", — зізнається зірка.

Опра Вінфрі має будинок на Гаваях. Він знаходиться на горі, і там є невеликий пагорб. Вона постійно дивилась на нього у вікно і говорила, що хоче піднятися туди. Минулого Різдва вона це зробила, і "це було, як спокута".

Нагадаємо, що Опра Вінфрі зізналася, що їй допомогло схуднути на 18 кілограмів.

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