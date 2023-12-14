Опра Уинфри призналась, что ее хейтили за лишний вес в течение 25 лет

Опра Уинфри. Фото: instagram.com/oprah/

Всемирно известная телеведущая Опра Уинфри рассказала, как ее высмеивало общество в течение 25 лет. Вес звезды был очень популярной темой для комментариев.

Телеведущая рассказала свою историю изданию People.

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Тело телеведущей было в центре внимания в течение 25 лет. Опра Уинфри называет "публичным спортом" все попытки общества высмеять ее.

"Меня обвиняли и стыдили, и я обвиняла и стыдила себя", — призналась звезда.

В следующем месяце ей исполнится 70 лет, однако она только недавно смогла похудеть на 18 килограммов и начала хорошо себя чувствовать в собственном теле. Она регулярно занимается спортом, изменила способ питания и пьет лекарство для похудения.

"Я потратила пять десятилетий на мысли, почему я не могу выиграть, и считая, что моя сила воли — это моя неудача", — объясняет Опра, которая после операции на колене в 2021 году начала стабильно терять вес.

Телеведущая Опра Уинфри до похудения. Фото: Sipa/Shutterstock

Опра выбрала изменить свою жизнь

Она проходила реабилитацию после операции. Телеведущая начала ходить в походы, ежедневно устанавливать новые цели на километраж прогулки.

"В конце концов я смогла проходить от 5 до 8 километров ежедневно и выдержать 16-километровый поход по прямой на выходных. Я чувствую себя сильнее, резвее, и это гораздо лучше, чем в последние годы", — говорит звезда.

Питание телеведущая тоже изменила. Сейчас она в последний раз ест в четыре часа дня, выпивает 3,5 литра воды и считает калории. Однако раньше женщина хотела пойти по более легкому пути и похудеть с помощью специального препарата.

Опра Уинфри. Фото: instagram.com/oprah/

Телеведущая пьет лекарство для контроля веса

"Я знала о лекарствах для похудения, но чувствовала, что должна доказать, что у меня есть сила воли. Если я приму наркотик, это легкий выход", — признается Опра, поэтому она отказалась от мысли пить популярный голливудский препарат для быстрой потери веса.

Телеведущая со временем поняла, что силы воли недостаточно. Она пришла к выводу, что когда у тебя есть склонность к ожирению, то это не решить диетой.

"Ожирение — это болезнь. Дело не в силе воли, а в мозге", — отмечает Уинфри.

Звезда сейчас использует медицинский препарат, который ей назначил врач для контроля веса, однако у него нет ничего общего с наркотиками. Название телеведущая отказалась говорить, но заверила, что это безопасно.

Опра Уинфри. Фото: instagram.com/oprah/

"Я выдыхаю с облегчением, когда понимаю, что в моей жизни есть препарат, одобренный медицинским рецептом для контроля веса и сохранения здоровья. Для меня это как искупление, как подарок, а не что-то, за чем можно спрятаться и быть снова высмеянным. Я совершенно покончила с чувством стыда", — признается звезда.

У Опры Уинфри есть дом на Гавайях. Он находится на горе, и там есть небольшой холм. Она все время смотрела на него в окно и говорила, что хочет подняться туда. На прошлое Рождество она это сделала, и "это было как искупление".

Напомним, что Опра Уинфри призналась, что ей помогло похудеть на 18 килограммов.

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