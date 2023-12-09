Опра Уинфри призналась, что ей помогло похудеть на 18 килограммов

Телеведущая Опра Уинфри. Фото: Reuters

Телеведущая Опра Уинфри рассказала, как похудела на 18 килограммов. 69-летняя знаменитость опровергла слухи о том, что она сбросила вес благодаря популярному среди знаменитостей медецинскому препарату.

Об этом пишет Entertainment Tonight.

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Худела Опра постепенно: еще в прошлом году было заметно, что она сбросила вес. Ранее Опра Уинфри настаивала на том, что она не прибегала к препаратам для похудения, чтобы сбросить вес.

Телеведущая Опра Уинфри. Фото: Reuters

"Сбросить вес мне помогло не что-то одно, это комплекс мер. Мне многое пришлось изменить в своем образе жизни. И я намерена продолжать в том же духе. Сегодня, например, я была на беговой дорожке", — заявила она журналисту издания на премьере фильма "Цвет фиолетовый".

В сентябре она рассказала о борьбе с лишним весом.

"Я не знаю другой публичной персоны, чьи проблемы с весом обсуждались так же сильно, как мои. Это одна из причин, по которой мне было так стыдно, и даже когда я впервые услышала о препаратах для похудения, я сказала себе: "сама, потому что если я приму препарат, это будет легкий выход", — сказала телеведущая.

Телеведущая Опра Уинфри в разные годы. Фото: Sipa/Shutterstock

Телеведущая Опра Уинфри в разные годы. Фото: WireImage

Она добавила, что решила "пойти тяжелым путем, "продолжать идти к цели как к вершине горы" и честно "страдать". "по другому". Опра Уинфри также заявила, что "наш мир всегда укорял людей за избыточный вес", а к полным людям "всегда относились по-другому".

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