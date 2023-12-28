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Оприлюднена офіційна причина смерті фанатки Тейлор Свіфт на концерті в Ріо

28 грудня 2023 06:44
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Стас Кожушко
Редактор
Оприлюднена офіційна причина смерті фанатки Тейлор Свіфт на концерті в Ріо
Американська співачка Тейлор Свіфт. Фото: Instagram/taylorswift
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

В листопаді американська співачка Тейлор Свіфт перебувала з концертним туром в Бразилії. Тоді в латиноамериканській країні була аномальна спека. Під час першого ж шоу в Ріо-де-Жанейро померла 23-річна фанатка  Ана Клара Беневідес Мачадо. Тільки зараз була оприлюднена причина її смерті. 

Про це повідомляє видання People.

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Причина смерті бразильської фанатки Тейлор Свіфт

Згідно з офіційним звітом судмедекспертизи, Ана Клара Беневідес Мачадо померла від теплового виснаження. Молода дівчина померла 17 листопада, коли готувався відвідати концерт Тейлор Свіфт на стадіоні Estadio Nilton Santos. Їй стало погано на місці проведення заходів у Ріо-де-Жанейро.

Перші служби реагування прибули на місце події, перш ніж її перевезли до сусідньої лікарні, де вона померла.

Після смерті Беневідес Мачадо на той момент ще 33-річна Свіфт запросила сім'ю дівчини зустрітися з нею на окремому шоу, покрила їхні витрати на дорогу та зробила пожертву батькам. Також багаторазова володарка премії "Ґреммі" тоді опублікувала у своєму Instagram сторіз, в якій повідомила, що її серце розбите через трагедію.

"Я не зможу говорити про це зі сцени, тому що відчуваю себе приголомшеною горем, коли навіть намагаюся промовляти це. Це останнє, про що я думала, що станеться, коли ми вирішили провести цей тур до Бразилії", — написала тоді Свіфт.

Нагадаємо, раніше ми писали, що концертний фільм Тейлор Свіфт покажуть на великих екранах в Китаї. Також ми розповідали, як Тейлор Свіфт відсвяткувала своє 34-річчя у компанії зіркових друзів.

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