Фільм Тейлор Свіфт пройшов перевірку в Китаї — чи покажуть його в кінотеатрах

Американська співачка Тейлор Свіфт. Фото: Instagram/taylorswift

Фільм-концерт The Eras Tour американської співачки Тейлор Свіфт, яку напередодні журнал Time назвав "Людиною року", пройшов кілька стадій схвалення та вийде у прокат у кінотеатрах материкового Китаю. Також стала відома дата релізу.

Про це повідомляє видання Variety.

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Фільм-концерт багаторазової лауреатки премії "Ґреммі" вийде у прокат 31 грудня, більш ніж через два місяці після його світового релізу та приблизно через два тижні після його онлайн-випуску на багатьох міжнародних територіях.

Різдво та календарний Новий рік зазвичай є піковим сезоном для перегляду в Китаї, перед січневими тижнями, коли виходять на екрани небагато великих фільмів. І цього року багато голлівудських фільмів щосили намагалися залучити китайську аудиторію. Зараз у КНР працює близько 783 екранів Imax.

"Taylor Swift: The Eras Tour транслюватиметься всією мережею Imax China. Це вперше, коли фільм-концерт буде показаний у форматі Imax на материковому Китаї", — заявив представник компанії Imax.

Окремі органи КНР повинні затверджувати імпорт іноземних фільмів та зміст усіх фільмів, призначених для публічного випуску. Зазвичай вони мають поширюватися державною компанією. Але Китай починає відчувати новий ступінь гнучкості, який дозволить експонентам і дистриб'юторам взяти на себе роль імпортера та отримати статус призначеного дистриб'ютора. Ця система нещодавно була застосована при перевиданні мюзиклу "Ла-Ла Ленд", який вийде в китайський прокат 22 грудня.

Фільм-концерт Тейлор Свіфт, яка днями відсвяткувала 34-річчя, вже зібрав у світі пів мільярда доларів. Враховуючи старт прокату в Китаї, цей показник зросте.

Касові збори документального фільму Тейлор Свіфт станом на 15.12.2023. Скриншот: Box Office Mojo

Нагадаємо, раніше ми писали, як Тейлор Свіфт відсвяткувала своє 34-річчя у компанії зіркових друзів. Також ми розповідали, що Свіфт задонатила мільйон доларів на допомогу постраждалим від торнадо у Теннессі.