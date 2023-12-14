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Тейлор Свіфт відсвяткувала своє 34-річчя у компанії зіркових друзів

14 грудня 2023 16:07
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Тейлор Свіфт відсвяткувала своє 34-річчя у компанії зіркових друзів
Акторки Блейк Лайвлі та Тейлор Свіфт. Фото: GC Images
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

Тейлор Свіфт відсвяткувала своє 34-річчя у компанії близьких друзів. Вона зібрала їх на вечерю в одному з закладів Нью Йорка. 

Про це пише Daily Mail

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Тейлор Свіфт днями святкувала свій 34-й день народження. На святкування співачка зібрала своїх найближчих друзів. Щоправда її коханий — футболіст Тревіс Келсі — не зміг бути присутній через тренування у Канзасі. 

Для своєї вечірки Тейлор обрала блискучу чорну мінісукню Clio Peppiat за 2 335 доларів, це 85 тисяч гривень. Доповнила образ туфлями на високих підборах, блискучою сумочкою і улюбленою червоною помадою. 

 

Тейлор Свіфт
Тейлор Свіфт у день свого народження. Фото: GC Images

Вірогідно, дрескодом вечірки був "тотал-блек", адже гості обирали переважно чорний одяг. 

Краща подружка зірки — акторка Блейк Лайвлі — з'явилася у довгій приталеній шкіряній сукні з вирізом і високих ботфордах. Доповнила образ сумочкою від Chanel.

 

Блейк Лайвлі
Акторка Блейк Лайвлі. Фото: BACKGRID

Серед запрошених були також актор Майлз Теллер з дружиною Кілі Сперрі, модель Джіджі Хадід, акторки Зої Кравіц і Сабріна Карпентер. 

 

Тейлор Свіфт, актори Кілі Сперрі та Майлз Теллер. Фото: BACKGRID
Джіджі Хадід
Модель Джіджі Хадід. Фото: BACKGRID
Акторка Сабріна Карпентер. Фото: BACKGRID
Акторка Зої Кравіц. Фото: Фото: BACKGRID

Нагадаємо, Тейлор Свіфт задонатила мільйон доларів на допомогу постраждалим від торнадо у Теннессі.

Також ми писали, що Тейлор Свіфт розповіла, коли закохалась в американського футболіста. 

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