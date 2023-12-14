Тейлор Свіфт відсвяткувала своє 34-річчя у компанії зіркових друзів
Тейлор Свіфт відсвяткувала своє 34-річчя у компанії близьких друзів. Вона зібрала їх на вечерю в одному з закладів Нью Йорка.
Про це пише Daily Mail.
Зіркова тусовка
Тейлор Свіфт днями святкувала свій 34-й день народження. На святкування співачка зібрала своїх найближчих друзів. Щоправда її коханий — футболіст Тревіс Келсі — не зміг бути присутній через тренування у Канзасі.
Для своєї вечірки Тейлор обрала блискучу чорну мінісукню Clio Peppiat за 2 335 доларів, це 85 тисяч гривень. Доповнила образ туфлями на високих підборах, блискучою сумочкою і улюбленою червоною помадою.
Вірогідно, дрескодом вечірки був "тотал-блек", адже гості обирали переважно чорний одяг.
Краща подружка зірки — акторка Блейк Лайвлі — з'явилася у довгій приталеній шкіряній сукні з вирізом і високих ботфордах. Доповнила образ сумочкою від Chanel.
Серед запрошених були також актор Майлз Теллер з дружиною Кілі Сперрі, модель Джіджі Хадід, акторки Зої Кравіц і Сабріна Карпентер.
Нагадаємо, Тейлор Свіфт задонатила мільйон доларів на допомогу постраждалим від торнадо у Теннессі.
Також ми писали, що Тейлор Свіфт розповіла, коли закохалась в американського футболіста.
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