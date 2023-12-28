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Обнародована официальная причина смерти фанатки Тейлор Свифт на концерте в Рио

28 декабря 2023 06:44
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Обнародована официальная причина смерти фанатки Тейлор Свифт на концерте в Рио
Американская певица Тейлор Свифт. Фото: Instagram/taylorswift
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

В ноябре американская певица Тейлор Свифт находилась с концертным туром в Бразилии. Тогда в латиноамериканской стране была аномальная жара. Во время первого шоу в Рио-де-Жанейро скончалась 23-летняя фанатка Ана Клара Беневидес Мачадо. Только сейчас была обнародована причина ее смерти.

Об этом сообщает издание People.

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Причина смерти бразильской фанатки Тейлор Свифт

Согласно официальному отчету судмедэкспертизы, Ана Клара Беневидес Мачадо умерла от теплового истощения. Молодая девушка скончалась 17 ноября, когда готовился к концерту Тейлор Свифт на стадионе Estadio Nilton Santos. Ей стало плохо на месте проведения мероприятий в Рио-де-Жанейро.

Первые службы реагирования прибыли на место происшествия, прежде чем его перевезли в соседнюю больницу, где она скончалась.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Ana Benevides (@acbenevidesm)

После смерти Беневидеса Мачадо на тот момент еще 33-летняя Свифт пригласила семью девушки встретиться с ней на отдельном шоу, покрыла их расходы на дорогу и сделала пожертвование родителям. Также многократная обладательница премии "Грэмми" тогда опубликовала в своем Instagram сториз, в которой сообщила, что ее сердце разбито из-за трагедии.

"Я не смогу говорить об этом со сцены, потому что чувствую себя ошеломленной горем, когда даже пытаюсь произносить это. Это последнее, о чем я думала, что произойдет, когда мы решили провести этот тур в Бразилию", — написала тогда Свифт.

Напомним, ранее мы писали, что концертный фильм Тейлор Свифт покажут на больших экранах в Китае. Также мы рассказывали, как Тейлор Свифт отметила свое 34-летие в компании звездных друзей.

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