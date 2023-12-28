Обнародована официальная причина смерти фанатки Тейлор Свифт на концерте в Рио
В ноябре американская певица Тейлор Свифт находилась с концертным туром в Бразилии. Тогда в латиноамериканской стране была аномальная жара. Во время первого шоу в Рио-де-Жанейро скончалась 23-летняя фанатка Ана Клара Беневидес Мачадо. Только сейчас была обнародована причина ее смерти.
Об этом сообщает издание People.
Причина смерти бразильской фанатки Тейлор Свифт
Согласно официальному отчету судмедэкспертизы, Ана Клара Беневидес Мачадо умерла от теплового истощения. Молодая девушка скончалась 17 ноября, когда готовился к концерту Тейлор Свифт на стадионе Estadio Nilton Santos. Ей стало плохо на месте проведения мероприятий в Рио-де-Жанейро.
Первые службы реагирования прибыли на место происшествия, прежде чем его перевезли в соседнюю больницу, где она скончалась.
После смерти Беневидеса Мачадо на тот момент еще 33-летняя Свифт пригласила семью девушки встретиться с ней на отдельном шоу, покрыла их расходы на дорогу и сделала пожертвование родителям. Также многократная обладательница премии "Грэмми" тогда опубликовала в своем Instagram сториз, в которой сообщила, что ее сердце разбито из-за трагедии.
"Я не смогу говорить об этом со сцены, потому что чувствую себя ошеломленной горем, когда даже пытаюсь произносить это. Это последнее, о чем я думала, что произойдет, когда мы решили провести этот тур в Бразилию", — написала тогда Свифт.
Напомним, ранее мы писали, что концертный фильм Тейлор Свифт покажут на больших экранах в Китае. Также мы рассказывали, как Тейлор Свифт отметила свое 34-летие в компании звездных друзей.
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