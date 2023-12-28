Обнародована официальная причина смерти фанатки Тейлор Свифт на концерте в Рио

Американская певица Тейлор Свифт. Фото: Instagram/taylorswift

В ноябре американская певица Тейлор Свифт находилась с концертным туром в Бразилии. Тогда в латиноамериканской стране была аномальная жара. Во время первого шоу в Рио-де-Жанейро скончалась 23-летняя фанатка Ана Клара Беневидес Мачадо. Только сейчас была обнародована причина ее смерти.

Об этом сообщает издание People.

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Согласно официальному отчету судмедэкспертизы, Ана Клара Беневидес Мачадо умерла от теплового истощения. Молодая девушка скончалась 17 ноября, когда готовился к концерту Тейлор Свифт на стадионе Estadio Nilton Santos. Ей стало плохо на месте проведения мероприятий в Рио-де-Жанейро.

Первые службы реагирования прибыли на место происшествия, прежде чем его перевезли в соседнюю больницу, где она скончалась.

После смерти Беневидеса Мачадо на тот момент еще 33-летняя Свифт пригласила семью девушки встретиться с ней на отдельном шоу, покрыла их расходы на дорогу и сделала пожертвование родителям. Также многократная обладательница премии "Грэмми" тогда опубликовала в своем Instagram сториз, в которой сообщила, что ее сердце разбито из-за трагедии.

"Я не смогу говорить об этом со сцены, потому что чувствую себя ошеломленной горем, когда даже пытаюсь произносить это. Это последнее, о чем я думала, что произойдет, когда мы решили провести этот тур в Бразилию", — написала тогда Свифт.

Напомним, ранее мы писали, что концертный фильм Тейлор Свифт покажут на больших экранах в Китае. Также мы рассказывали, как Тейлор Свифт отметила свое 34-летие в компании звездных друзей.