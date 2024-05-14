На Євробаченні-2024 імітували підтримку залу під час виступу представниці Ізраїля Еден Голан — деталі

Ізраїльська співачка Еден Голан. Фото: Reuters

Голандський та португальський мовники висловили EBU своє незадоволення через штучну підтримку Ізраїлю на Євробаченні-2024. Вони вважають неправильним, що організатори вмикали штучні оплески.

Про це пише видання NU.

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Делегація з Нідерландів розповіла, що на арені в Мальме була небезпечна атмосфера. Різноманітні артисти скаржились, що ситуація була досить напружена.

Після дискваліфікації з конкурсу нідерланського співака Joost Klein, його команда вже нічого не коментувала. Однак, норвезька група Gate також ділилась своїми переживаннями і навіть хотіла відмовитись від участі напередодні фіналу.

Португальська телерадіокомпанія RTP розкритикувала організаторів конкурсу за використання "системи захисту від освистування". Тому негативних вигуків під час виступу предстаниці Ізраїлю Еден Голан було чутно менше, ніж на репетиції.

"Ми вважаємо, що коли музикант виступає, треба завжди показувати, що він робить, публіці", — заявили вони.

Еден Голан зайняла на конкурсі 5 місце.

Нагадаємо, ми розповідали, чому нідерландського співака Joost Klein "викинули" з Євробачення. Також вже після шоу виник скандал через прапор ЄС.