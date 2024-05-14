На Евровидении-2024 имитировали поддержку зала во время выступления представительницы Израиля Эден Голан.

Израильская певица Эден Голан. Фото: Reuters

Голландский и португальский вещатели выразили EBU свое недовольство из-за искусственной поддержки Израиля на Евровидении-2024. Они считают неправильным, что организаторы включали искусственные аплодисменты.

Об этом пишет издание NU.

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Делегация из Нидерландов рассказывала, что на арене в Мальме была опасная атмосфера. Разнообразные артисты жаловались, что ситуация была достаточно напряженной.

После дисквалификации по конкурсу нидерланского певца Joost Klein, его команда уже ничего не комментировала. Однако новершская группа Gate также делилась своими переживаниями и даже хотела отказаться от участия накануне финала.

Португальская телерадиокомпания RTP подвергла критике организаторов конкурса за использование "системы защиты от освистования". Поэтому отрицательных возгласов во время выступления представительницы Израиля Эден Голан было слышно меньше, чем на репетиции.

"Мы считаем, что когда музыкант выступает, нужно всегда показывать, что он делает, публике", — заявили они.

Эден Голан заняла на конкурсе 5-е место.

Напомним, мы рассказывали, почему нидерланского певца Joost Klein "выбросили" из Евровидения. Также уже после шоу возник скандал из-за флага ЕС.