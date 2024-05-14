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На Євробаченні виник скандал через прапор ЄС — що обіцяють організатори конкурсу

14 травня 2024 07:17
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Стас Кожушко
Редактор
Євробачення опинилось в епіцентрі скандалу через прапор
Жителі Берліну з прапором ЄС. Фото: Reuters
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

На фіналі пісенного конкурсу "Євробачення-2024", який пройшов 11 травня у шведському Мальме не було прапорів ЄС. Єврокомісія різко розкритикувала рішення організаторів заборонити глядачам проносити їх в арену. З цього приводу висловилися політики. 

Про це повідомляє Politico.

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За словами віцепрезидента Єврокомісії Маргарітіса Схінас таке рішення було несвоєчасним. Він наголосив, що наступного місяця пройдуть європейські вибори. Від Європейського мовного союзу (EBU) вимагають пояснень, чому цього року заборонили проносити прапор ЄС.

Організатори пісенного конкурсу наголосили, що таке рішення ухвалювала шведська телекомпанія SVT, яке займалось "Євробаченням-2024".

"Через зрослу геополітичну напруженість політика використання прапорів на заході цього року дотримувалася суворіше з боку служби безпеки. Ми ще раз розглянемо політику прапорів на 2025 рік разом із нашою новою приймаючою телекомпанією (швейцарською SRG SSR. — Ред.), — заявили в пресслужбі EBU.

Зазначимо, що вісім років тому EBU вирішив, що прапор ЄС допускається за умови, що він не буде використовуватися як інструмент для навмисної політичної заяви під час шоу. За правилами конкурсу, глядачам можна проносити в арену, де відбувається шоу лише прапори країн-учасниць та райдужні/прайдові прапори.

Нагадаємо, раніше ми писали, що хіт України на "Євробаченні-2024" підкорив світові чарти. Також ми розповідали, що Alyona Alyona повернулася з "Євробачення-2024" та поділилася шокуючими подробицями конкурсу.

Євробачення
скандал
Єврокомісія
прапор
Євробачення-2024

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